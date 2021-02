Política: SOLDADO FRUET APRESENTA DEMANDAS DE SERVIDORES À PARANAPREVIDÊNCIA

Uma das reivindicações encaminhada pelo parlamentar estadual, foi a isenção de contribuição para os inativos com moléstias graves.

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) iniciou a semana de trabalhos em Curitiba com uma reunião presencial com o diretor-presidente da Paranaprevidência, Felipe José Vidigal dos Santos, e com o diretor juridico, Jefferson Zanetti. No encontro, realizado na manhã desta segunda-feira (1º), foram discutidas várias demandas dos servidores públicos estaduais.

O deputado cobrou uma solução para a falta de peritos em Foz do Iguaçu. “Os servidores públicos que precisam de perícia médica precisam se deslocar até Cascavel, mas muitos com moléstia grave têm dificuldade para fazer esse deslocamento”, relatou. O presidente da Paranaprevidência respondeu que o Soldado Fruet foi a primeira autoridade a tocar nesse problema e que é possível atender ao pedido.

Deputado Sd. Fruet com o diretor-presidente da Paranaprevidência, Felipe José Vidigal dos Santos, e com o diretor juridico Jefferson Zanetti nesta segunda (01)

O parlamentar também abordou a perda da aposentadoria pelos policiais militares que foram processados durante a atividade e condenados após ingressarem na reserva. Os representantes do Governo informaram que esse assunto já vem sendo tratado e está em fase de estudo de viabilidade na Procuradoria do Geral do Estado (PGE).

Acerca de outra reivindicação encaminhada pelo Soldado Fruet, a isenção de contribuição para os inativos com moléstias graves, o diretor-presidente disse que o pleito está muito avançado e que em breve o governador Carlos Massa Ratinho Júnior poderá divulgar boas notícias.

Já com relação à questão do desconto de contribuição sobre a totalidade dos vencimentos dos militares, Vidigal dos Santos alegou que não há muito a se fazer, pois é uma normativa federal. Ele explicou que a Paranaprevidência está monitorando a judicialização da matéria, inclusive dos pedidos que alegam a ilegalidade da cobrança sem o advento de lei estadual. Diante dessa resposta, o Soldado Fruet afirmou que ele e a classe não vão desistir de brigar e tomar medidas para inviabilizar a cobrança, que tanto prejudica os militares estaduais.

