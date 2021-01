Política: PTB NACIONAL JÁ TEM PREFERIDO PARA DISPUTAR VAGA NO SENADO E A DEPUTADOS PELO PARANÁ

Oswaldo Eustáquio conta com forte apoio na cúpula nacional do PTB para disputa ao Senado em 2022 pelo partido.

O PTB paranaense já começa a se preparar para o pleito de 2022. O partido comandado nacionalmente por Roberto Jefferson almeja crescer no Estado e, para isso, pretender consolidar uma forte chapa para as disputas por cadeiras no Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa do Estado (ALEP). A princípio, a agremiação na deverá disputar o governo do Paraná, devendo apoiar a reeleição do governador Ratinho Júnior (PSD).

Segundo nossas fontes no PTB/PR e no comando nacional do partido em Brasília, alguns nomes já estão praticamente definidos para encabeçar as chapas do PTB/PR.

Os nomes

Para o Senado, o jornalista/blogueiro Oswaldo Eustáquio .

O nome de Eustáquio conta com forte apoio na cúpula do PTB nacional. “O Roberto (Jefferson) tem uma estima pessoal muito grande e admiração pelo Oswaldo Eustáquio e quer vê-lo eleito senador. Não é cedo para tratarmos de 2022. Uma eleição não se trabalha em cima da hora. O PTB tem condições de crescer nacionalmente e o Paraná é uma parte importante de nosso projeto. Precisamos de um representante paranaense do nosso partido no Senado.”, disse nossa fonte na nacional do PTB.

A deputada federal Luisa Canziani para reeleição.

Com um trabalho muito bom no Congresso Nacional, com foco na continuidade do trabalho do pai (Alex Canziani) na pauta Educação, a deputada Luisa Canziani é tida como de reeleição certa em 2022. Inteligente, bem articulada e carismática, Luisa tem luz própria. “Ela não é simplesmente a ‘filha do Alex’. Temos muito orgulho da atuação parlamentar dela.” , registra um de seus seus companheiros de PTB no comando nacional do partido.

Para deputado estadual, Alex Canziani, é o nome. O PTB conta como um possível “puxador de votos”, o que poderia levar outros representantes da agremiação para a Assembleia do Estado.

Ainda não se sabe muito bem, revelam ainda nossas fontes, se Alex Canziani aceitará disputar a eleição para deputado estadual. “O Canziani concorreu por uma vaga ao Senado em 2018, e pode tentar disputar internamente a indicação para a disputa ao Senado, mas isso seria contrário a vontade do partido nacionalmente, inclusive por parte do Roberto Jefferson que quer o Eustáquio representado o partido. Canziani teve a chance dele. Agora o partido precisa dele na disputa para deputado estadual ou, pelo menos, coordenando os nossos candidatos em 2022. Canziani é um ‘homem de partido’. Esperamos poder contar com ele, como sempre o foi.”, complementou nossa fonte na nacional do PTB.

(Da Redação do O IGUASSU)