Política – MAIA REBATE BOLSONARO AFIRMANDO: “DEFENDER A DITADURA É FLERTAR COM O CAOS”, AFIRMA RODRIGO MAIA

Rodrigo Maia diz que não há tempo a perder com retóricas golpistas em meio de uma Pandemia e que urge atendimento de doentes que esperando tratamento.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), repudiou neste domingo (19) os atos em defesa a ditadura que ocorreram em diversos pontos do país. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou de um ato em Brasília onde os manifestantes pediam a volta do AI-5, decreto mais duro da Ditadura Militar.

“O mundo inteiro está unido contra o coronavírus. No Brasil, temos de lutar contra o corona e o vírus do autoritarismo. É mais trabalhoso, mas venceremos. Em nome da Câmara dos Deputados, repudio todo e qualquer ato que defenda a ditadura, atentando contra a Constituição”, escreveu Maia.

O deputado também afirmou que para vencer o coronavírus é preciso “ordem, disciplina democrática e solidariedade com o próximo”.

“Defender a ditadura é estimular a desordem. É flertar com o caos. Pois é o Estado Democrático de Direito que dá ao Brasil um ordenamento jurídico capaz de fazer o País avançar com transparência e justiça social”, afirmou.

Maia ressaltou que o Brasil já registrou 2462 mortes pela Covid-19. “Pregar uma ruptura democrática diante dessas mortes é uma crueldade imperdoável com as famílias das vítimas e um desprezo com doentes e desempregado.”

“Não temos tempo a perder com retóricas golpistas. É urgente continuar ajudando os mais pobres, os que estão doentes esperando tratamento em UTIs e trabalhar para manter os empregos. Não há caminho fora da democracia”, completou o deputado.

(Com Isto É)