Política: GENERAL DE ITAIPU MUDA REGRA DE INDENIZAÇÃO E FAVORECE MILITARES NOMEADOS SEM CONCURSO

Proposta era incluir sábado na contagem de férias e dar bônus para quem tem mais de dez anos de casa; beneficio foi ampliado, favorecendo novos integrantes da atual gestão da binacional.

Em troca da perda de um benefício que nem sequer existe na lei trabalhista brasileira, funcionários de Itaipu vão receber uma boa indenização. Entre os favorecidos estão 21 militares, três deles diretores nomeados há menos de dois anos pelo atual diretor-geral de Itaipu, o general Joaquim Silva e Luna (foto principal da matéria).

Cada um dos seis diretores de Itaipu receberá cerca de R$ 150 mil em indenização, além de 13° e 14° salários. Por seu caráter indenizatório, o pagamento é livre de Imposto de Renda.

A situação resulta de uma decisão tomada em assembleia coletiva na noite desta terça (1º), em que os trabalhadores da usina aceitaram a proposta da diretoria e concordaram em incluir o sábado na contagem de dias usufruídos de férias. A exclusão do sábado era uma vantagem exclusiva aos empregados com pelo menos dez anos de empresa.

Funcionários contratados depois de 2010, incluindo os militares que assumiram os cargos apenas no atual governo federal, não tinham direito a esse benefício. Mas, com o argumento de que mereciam uma compensação por uma expectativa de perda futura, já que poderiam fazer carreira na usina e completar dez anos de casa, também receberão a indenização, que foi estendida a todos os empregados, sejam fixos ou temporários, contemplando até quem está fora do quadro permanente da empresa.

Dos seis diretores de Itaipu, quatro são militares: o diretor-geral e os diretores de finanças, de administração e de coordenação. Subordinados a eles, outros 17 militares ocupam cargos na direção da empresa. O menor salário é de R$ 23 mil.

Somando as indenizações destinadas aos seis diretores, incluindo militares e civis, o comando de Itaipu receberá cerca de R$ 875 mil.

Assessor do diretor-geral, o coronel Ricardo Bezerra justifica a extensão afirmando que todos os trabalhadores receberão tratamento igual. Segundo ele, não existe conceito de transitoriedade em Itaipu.

“Foi tirada a expectativa de direito futuro. E todos terão indenização”, afirma.

Prestes a completar dois anos na empresa, Bezerra afirma que, na gestão petista, alguns nomeados permaneceram por 13 anos na empresa, incorporando benefícios. Nesse período, não houve, no entanto, o pagamento de indenizações a membros da diretoria de Itaipu.

Procurada, a empresa não respondeu até a publicação da reportagem.

ENTENDA A MUDANÇA NAS FÉRIAS DE ITAIPU

Para entender a matemática dessa indenização é preciso voltar um pouco no tempo e conhecer as regras trabalhistas da companhia, que têm características peculiares. Até 2014, funcionários com mais de dez anos de casa calculavam o período de férias considerando apenas os dias de segunda a sábado, excluindo domingos e feriados. Na prática, portanto, os 30 dias de férias eram estendidos.

Naquele ano, o sábado também passou a ser considerado dia não útil, prática adotada no lado paraguaio da usina binacional. Com isso, passaram a ser computados para contagem das férias apenas os dias de segunda a sexta-feira, esticando ainda mais o período de descanso.

Esse método de cálculo não está previsto na legislação trabalhista brasileira, em que a contagem é feita com base em dias corridos (ou seja, sábados, domingos e feriados entram na conta). No entanto, sob argumento de ser uma empresa binacional, Itaipu adota critérios que mesclam regras vigentes dos dois lados da fronteira.

Sob o comando de general Luna, a diretoria-geral de Itaipu apresentou aos sindicatos uma proposta segundo a qual os funcionários abrem mão do direito de descontar os sábados do período de férias, em troca de uma indenização fixa de R$ 11 mil para aqueles com salário inferior a R$ 9 mil mensais. Quem ganha mais de R$ 9 mil receberá o equivalente a 1,8 de seu salário.

Já os novos funcionários não terão direito ao adicional de anuidade (1% a mais por ano trabalhado) nem auxílio regional, pago a quem vive na fronteira. Os trabalhadores também concordaram com a retirada de mais dois benefícios do acordo coletivo para quem ingressar no corpo funcional de Itaipu: auxílio funeral para pais de funcionários e pagamento de um segundo curso superior.

Itaipu tem 1.258 empregados e uma folha de pagamentos com custo anual de US$ 120 milhões (quase R$ 630 milhões), incluindo custos com demissões e 14° salário.

(Da Redação com Folhapress – Foto: Rubens Fraulini)