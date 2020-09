Política: GAECO PRENDE PREFEITO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Operação prendeu o prefeito Cláudio Dutra na manhã desta quarta-feira (23). Foram cumpridos 12 mandados. A operação é resultado de investigações relativas a fraude em licitações no valor de R$ 8,6 milhões.

O prefeito de São Miguel do Iguaçu, Cláudio Dutra (foto ao lado), foi preso preventivamente em uma operação do Ministério Público do Paraná e da Divisão de Combate à Corrupção que apura fraudes de mais de R$ 8,6 milhões em licitações no município.

Conforme a Polícia Civil, além do mandado de prisão contra o prefeito, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito fraudar diversos processos licitatórios. Um dos alvos é o secretário municipal de Administração, Valdecir Lago.

De acordo com a promotoria, os mandados são cumpridos na prefeitura, na casa e na chácara do prefeito e também na casa do secretário.

A assessoria de comunicação da prefeitura ainda não se manifestou sobre a ação.

O prefeito foi levado para a sede do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em Foz do Iguaçu.

Investigação

De acordo com a Polícia Civil, as ordens de prisão e de busca e apreensão foram autorizadas pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR).

Antes do cumprimento dos mandados desta quarta, a Divisão Estadual de Combate à Corrupção já havia cumprido mandados de prisão e de busca contra suspeitos envolvidos em irregularidades na contratação de empresa para realizar o transporte escolar no município.

Essas ordens foram cumpridas em duas fases da operação “Rota Oculta”, deflagrada em setembro de 2018. À época, foram 18 mandados de busca e apreensão cumpridos e seis presos.

A Polícia Civil detalhou que foram identificadas irregularidades na cobrança de quilometragem não rodada, direcionamento do procedimento, utilização de ‘laranjas’ na constituição de empresas e pagamento de propinas para servidores públicos e políticos.

As empresas investigadas venceram diversas licitações na área de transporte e, ainda conforme as investigações da Polícia Civil, foi constatado prejuízo total de R$ 8.646.176,42 aos cofres públicos.

(Da Redação com G1)