Político Virtual: CANDIDATOS A VEREADOR REPLICAM HISTÓRIAS DE VIDA E PROPOSTAS COMPRADAS NA INTERNET

Empresas de marketing vendem pacotes prontos com mensagens de WhatsApp e santinhos virtuais.

Com uma história pessoal, o candidato a vereador se apresenta aos eleitores na internet. “Uma das coisas que aprendi no início da minha carreira e que carrego até hoje: a nunca desistir por mais difícil que algo seja”, diz a mensagem.

Rogério Ribeiro (PL), que concorre em Sete Lagoas (MG), conta que foi a sua mãe que o ensinou isso. Fátima do Sindicato (PL), que disputa em Guapimirim (RJ), menciona Meirelles, seu “líder e dirigente sindical”. Genivaldo Pacu (Avante), candidato a vereador em Carmésia (MG), diz que aprendeu com o “Albano”, seu primeiro chefe.

A história contada por todos é quase idêntica, apenas com o exemplo da frase alterado e, no caso de Fátima do Sindicato, com algumas adaptações.

As publicações continuam: “ele sempre dizia que se eu me dedicasse aquilo que ninguém gostava de fazer, aprenderia algo de valor. Claro que eu não gostava, e cheguei até a discutir com ele algumas vezes. Mas quando eu olho para trás, consigo ver o quanto isso me ajudou até hoje”.

A mensagem usada pelos candidatos figura como exemplo no site de marketing político digital da Conteúdo para Vereador. A empresa oferece textos prontos para publicação nas redes sociais e para transmissão em grupos de WhatsApp.

Nos últimos dois meses e meio, o empresário Marcelo Vitorino, dono da empresa —e também da Eu Vereador, que oferece conteúdos online—, investiu cerca de R$ 100 mil no Facebook, conseguindo destaque no ranking de impulsionamento (postagens pagas) político da rede. A empresa é de um recente mercado de agências que comercializa ebooks com táticas para engajar internautas, santinhos virtuais editáveis, mensagens prontas para publicação e até listas de slogans e frases motivacionais, que vão de Aristóteles a Steve Jobs, para animar o público cobiçado. “Acordou sem ideia do que publicar sobre sua campanha eleitoral hoje? Chega de sofrer pensando no que publicar em suas redes sociais”, diz um dos anúncios impulsionado por Vitorino, também professor de cursos de extensão da ESPM, que colocou R$ 109.974 no Facebook no período.

A Conteúdo para Vereador promete resolver a falta de tempo e criatividade de candidatos: “Textos prontos para a sua campanha de vereador”, diz em anúncio no seu site.

Em um mês, a plataforma ganhou mais de mil clientes. São candidatos e profissionais de comunicação espalhados pelo Brasil, segundo Vitorino.

Por R$ 89,90, eles recebem no WhatsApp de três a quatro sugestões diárias de textos a serem compartilhados.

Apesar de vender o que chama de mensagem pronta, o empresário diz que os conteúdos não são feitos para serem apenas copiados e colados, mas sim para serem adaptados às histórias e propostas de cada um.

Na prática, porém, nem sempre isso acontece. No dia 9 de outubro, um texto sobre sustentabilidade ambiental foi compartilhado por vários candidatos a vereador.

“Tá calor, né? Sem vontade de sair de um lugar coberto? Sabe como a gente resolve isso aqui? Com a minha proposta do IPTU Verde vamos estimular os moradores a preservar áreas verdes através de descontos de impostos. Quanto mais árvores plantamos e cuidamos, mais verde, fresca, e bonita nossa cidade fica!”, diz trecho da mensagem.

(Da Redação com Folhapress)