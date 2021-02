Pedágio: OESTE DO PARANÁ LEVANTA A VOZ CONTRA “PEDÁGIO CARO POR MAIS 30 ANOS”

Audiência da Assembleia Legislativa em Foz do Iguaçu amplifica críticas ao modelo de concessão apresentado pelos governos federal e estadual.

Lideranças de municípios da regional de Foz do Iguaçu levantaram-se pela redução do preço do pedágio nas rodovias paranaenses, em audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa na semana passada. A causa uniu todos os participantes contra o modelo de outorga do pedágio apresentado pelos governos federal e estadual para a concessão das rodovias no Paraná.

Representantes das principais atividades econômicas (com destaque para turismo, logística, agricultura, comércio e prestação de serviços) uniram-se aos prefeitos e vereadores da região, bem como dirigentes de diversas entidades, pela preservação de vidas nas rodovias, para debater o tema com deputados estaduais da Frente Parlamentar sobre o Pedágio.

Ausente – Quem não compareceu ao importante evento, foi o prefeito de Foz do Iguaçu, Francisco Lacerda Brasileiro (PSD), que enviou em seu lugar o vice-prefeito, Francisco Sampaio (PSD).

Atenção diferenciada – A Região Oste foi a única do Estado a receber duas audiências públicas para discutir o nove modelo governamental para os pedágios. A primeira foi realiza em Cascavel (5) e a segunda em Foz do Iguaçu, no dia seguinte (6) a realização da primeira audiência. A audiência na Terras das Cataratas foi uma reivindicação do deputado estadual iguaçuense, Marcos Fruet (PROS).

Deputado Sd. Fruet: “Desde já assumo o compromisso de votar contra esse modelo governamental proposto para o pedágio.”

“A sociedade de Foz do um todo precisava ser ouvida e, assim, foi. Temos caraterísticas próprias em nossas atividades econômicas, centradas no Turismo e em nossas relações trinacionais com vizinhos argentinos e paraguaios, e essas características são tão distintas das dos demais municípios paranaenses que não havia como os iguaçuenses não serem ouvidos também.”, disse o deputado Sd. Fruet, que é forte opositor do novo modelo do governo para os pedágios, bem como a instalação de novas praças de cobrança dessas tarifas no Paraná. “Desde já assumo o compromisso de votar contra esse modelo governamental proposto para o pedágio.”, antecipou Fruet ao O IGUASSU.

Alcance – Em razão das medidas preventivas contra a Covid-19, o espaço do evento foi limitado para que cerca de 70 pessoas pudessem, com segurança, participar do encontro – realizado no formato híbrido (presencial e on-line) – transmitido pelos canais do Legislativo. Cerca de 20 pessoas fizeram uso da palavra, todas contrárias ao modelo apresentado pelos governos estadual e federal. A transmissão passou de 12 mil visualizações nas redes sociais (considerando apenas a exibição em tempo real). A mesa também respondeu a perguntas da plateia in loco e on-line.

Redução já – Presidente da Frente Parlamentar sobre o Pedágio, o deputado estadual Arilson Maroldi Chiorato (PT) afirmou que é preciso “contar a verdade, que a tarifa vai aumentar e que o estado terá mais 15 praças”. Seu colega na ALEP, Luiz Claudio Romanelli (PSB), após fazer a apresentação técnica, disse que a tarifa é justa e barata nos estados que adotaram concessão por menor preço e sem outorga, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento, Rainer Zielasko, defendeu um pedágio mais justo e que caiba no bolso dos empresários. “Queremos isonomia, competitividade, como acontece com os demais estados. Defendemos modelo sem outorga, menor tarifa inicial e menor degrau tarifário de reajuste das tarifas após a duplicação das rodovias”, ressaltou o dirigente do POD, que inclui mais de cem de entidades.

Os pronunciamentos feitos na tribuna elevaram o tom da crítica. Para o presidente da ACIFI, Faisal Ismail, a outorga onerosa é prejudicial ao setor produtivo e empresarial da região de todo o estado. “Somos contra altos custos por mais 30 anos. Queremos redução permanente em pelo menos 50% da tarifa para compensar a injustiça das últimas décadas”, salientou.

Preocupação também apresentada pelo presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu, Neuso Rafagnin. “Vejo que aqui todos são contra o pedágio. Com todo o respeito a vocês, parlamentares, não deixem o governador aceitar o que todo mundo aceitou no passado e estamos pagando até hoje. A nossa região depende, e muito, do turismo rodoviário”, frisou.

O delegado da regional da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná, Flavio Back, mencionou que o “pedágio inviabiliza a atividade do pequeno produtor, que gasta mais com pedágio do que com combustível. É um desrespeito com a região e o setor produtivo. O dinheiro que vai para o pedágio poderia estar circulando no comércio e desenvolvendo a região. Por causa do pedágio não temos isso”.

Representante do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Gilberto dos Santos, foi taxativo ao denunciar que o modelo híbrido é prejudicial e nefasto à população paranaense porque é sinônimo de mais mortes nas rodovias paranaenses. “Precisamos de segurança nas vias. É hora de celebrar vidas e responsabilidade social das concessionárias”, enfatizou.

Próximas – A série de audiências da Alep começou em Cascavel (5/2) e segue em outras cidades do estado: Londrina, onde ocorreu na quinta-feira (11/2), Cornélio Procópio (foi realizada no dia 12/2), Guarapuava (18/2), Francisco Beltrão (19/2), Maringá (25/2), Apucarana (26/2), Curitiba (4/3) e Ponta Grossa (5/3). Já a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) promoverá audiência nos dias 24 e 25 de fevereiro.

(Com Assessoria da ACIFI)