Pedágio: O GOVERNO PRECISA OUVIR A SOCIEDADE!

“A Região Oeste é unanimemente contra a taxa de outorga e a instalação de novas praças de pedágio”, ressaltou o Sd Fruet em Audiência Pública em Foz do Iguaçu, requerida por ele.

Na segunda audiência pública da Frente Parlamentar sobre o Pedágio, realizada na manhã deste sábado (06) na Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu ACIFI), o deputado estadual Soldado Fruet do PROS (foto ao lado) reivindicou que o Governo Federal e o Estadual escutem o setor produtivo paranaense para definir as mudanças necessárias no novo programa de concessões rodoviárias.

“Foz do Iguaçu será um grande polo de logística, um corredor, mas como vamos investir em novas transportadoras, como faremos com que novas empresas venham para a Região Oeste com este modelo apresentado, que foi construído sem ouvir quem usa, que é o setor produtivo?”, questionou.

Segundo o deputado do PROS, as audiências de Cascavel e Foz do Iguaçu deixaram bem claro a revolta do povo com o modelo pretendido pelo Governo Federal para as novas concessões de rodovias. “A Região Oeste é unanimemente contra a taxa de outorga e a instalação de novas praças de pedágio”, ressaltou. “Os motoristas autônomos, os caminhoneiros, que são os mais prejudicados no modelo atual, chamam o pedágio de mata-pobre porque gastam 40% do seu frete com diesel, 40% com pedágio e sobra somente 20% para sua despesa pessoal e manutenção do seu caminhão”, exemplificou.

Para que o pedágio deixe de prejudicar o desenvolvimento econômico e social do Estado, o Soldado Fruet reiterou que é totalmente contra a instalação de 15 novas praças, que se somariam às 27 existentes, pela proposta do Ministério da Infraestrutura. “O Governo do Paraná tem projeção de investir mais de meio bilhão de reais em rodovias que serão pedagiadas”, justificou. Conforme ele, “estão tirando dinheiro dos nossos impostos para investir nestas rodovias e, depois, simplesmente entregar para as pedageiras só arrecadarem, ou seja, comprando uma roçadeira e uma lata de tinta, vão manter por 30 anos e não vão precisar fazer mais nada”.

“Me somarei ao clamor da população e votarei contra esses modelo que está sendo apresentado para o pedágio.”, adiantou Fruet ao IGUASSU News. O membro da Frente Parlamentar destacou que é contra a taxa de outorga e a favor do desconto ilimitado sobre as tarifas da licitação, para garantir uma efetiva redução nos valores pagos pelos usuários das rodovias. O deputado também criticou o degrau tarifário previsto no modelo federal.

“Colocam 16% de desconto em relação às tarifas atuais para veículos comerciais, mas depois que duplicarem, e a grande maioria das rodovias será duplicada, já aumenta 40%”, comparou. “São estes detalhes que atrapalham o desenvolvimento da Região Oeste. O povo tem que ser ouvido, porque do jeito que está sendo apresentado, nós não queremos”, declarou o Soldado Fruet.

A Região Oeste do Paraná foi a única a receber duas audiências Públicas para que a sociedade pudesse participar da discussão sobre proposta do governo para o pedágio. A primeira foi em Cascavel na sexta-feira (05) e a segunda em Foz do Iguaçu (no sábado, 06), requerida pelo parlamentar iguaçuense. “A ‘Região Trinacional’ de Foz do Iguaçu tem características próprias, que são bem diferentes das de Cascavel e as outras do estado. Por isso nos empenhamos em fazer com que a voz iguaçuense fosse ouvida também”, concluiu o parlamentar estadual.

(Da Redação com Assessoria da ALEP)