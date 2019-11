PATO BRANCO SE TORNA A SEDE ADMINISTRATIVA DO ESTADO

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou na manhã desta terça-feira (12) a transferência da sede do Governo do Paraná para Pato Branco, polo do Sudoeste do Paraná

A cidade é a capital administrativa do Estado até esta quarta-feira (13). As atividades do Poder Executivo acontecem em paralelo à IV Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação – Inventum. O ato aconteceu no espaço Casa do Prefeito, dentro do Parque de Exposições do município.

Pato Branco é a quinta cidade a receber a sede do Governo do Estado neste ano. Cascavel, Londrina, Maringá e Ponta Grossa abrigaram o governador, o vice-governador e o secretariado durante as suas feiras do agronegócio. O objetivo do Governo do Estado é aproximar as equipes das demandas da população.

Durante os dois dias, secretários, diretores de autarquias, presidentes das empresas públicas e deputados estaduais vão discutir os problemas e os potenciais do Sudoeste. Na solenidade, o governador destacou que a Inventum já entrou no calendário nacional de eventos de inovação.

“Historicamente a máquina pública não acompanha a velocidade da sociedade, e hoje estamos revertendo essa realidade. Transferir o governo para o Interior significa agenda intensa de trabalho para apresentar soluções mais ágeis para a população”, afirmou o governador Ratinho Junior. Ele destacou que desenvolver atividades no ambiente da Ciência, Tecnologia e Inovação é uma oportunidade de aprender, entender o mercado, como o setor de inovação tem atuado, e as tendências.

Além de despachos rotineiros e da reunião semanal de secretariado, a agenda em Pato Branco inclui a inauguração da Delegacia da Mulher, o lançamento da pedra fundamental da nova sede da prefeitura – que conta com investimentos de R$ 20 milhões do Estado, o início das obras da ampliação do sistema e da estação de tratamento de água e a liberação de recursos para os municípios da região investirem em desenvolvimento urbano e educação.

Repercussão

Augustinho Zucchi, prefeito de Pato Branco, disse que a iniciativa do governo concretiza a feira como polo de tecnologia e inovação. “Transferir o governo para o Interior é uma atitude e concretiza a nossa feira. Queremos feira sem show. O show que deve basear nossas feiras é do conhecimento”, afirmou. “É um momento histórico, pois transforma a cidade em capital e atrai os atores de toda a região, abrindo espaço para conversar com o governador sobre aquilo que realmente importa”.

Mauro Censi, prefeito de Saudade do Iguaçu e presidente da Amsop (Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná), disse que a mudança de sede para a região ajuda a aproximar o governo das pautas comuns das cidades. “Reunimos todos os prefeitos para fazer audiências com os secretários nesta semana, o que ajuda a balizar as próximas ações. É uma decisão muito importante, principalmente em meio a uma feira tecnológica que mostra o potencial do Sudoeste”, comentou.

Pato Branco

É a terceira vez que o governador Ratinho Junior vai a Pato Branco. Em janeiro, ele inaugurou o Aeroporto Municipal Juvenal Loureiro Cardoso. A data marcou também a chegada do primeiro voo da Azul Linhas Aéreas, partindo de Curitiba. A empresa já faz operações diárias entre a Capital e o Sudoeste paranaense e o Noroeste de Santa Catarina.

Em agosto, Ratinho Junior autorizou o repasse de R$ 565 mil para aquisição de equipamentos e acessórios para o setor de radiologia do Hospital do Câncer. Os recursos ajudaram a reestruturar o hospital para ampliar a sua capacidade de atendimento a pacientes do SUS, além de adequar o espaço para receber o acelerador linear – aparelho utilizado para tratamentos de ponta contra o câncer. No mesmo mês foram autorizados os repasses de R$ 8 milhões para mais dez municípios da região Sudoeste.

Ainda em setembro, o vice-governador Darci Piana e o Chefe da Casa Civil, Guto Silva, deram início ao processo de implantação do Colégio da Polícia Militar de Pato Branco, que vai ocupar a estrutura do atual Colégio Estadual La Salle. Será a primeira unidade do Sudoeste do Estado.

O Governo do Estado estará presente com diversas ações durante a feira. Além do atendimento das 15 secretarias e demais autarquias, Copel, Sanepar e Celepar também terão programação própria. Haverá, ainda, ações da Fomento Paraná, Detran e Compagás, além de iniciativas das Secretarias de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Saúde, Infraestrutura e Logística, Educação e Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas.

Inventum

A IV Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pato Branco começou na última sexta-feira (8) e vai até esta quarta (13). A Inventum é uma iniciativa de várias entidades e tem como meta consolidar Pato Branco como um polo tecnológico.

Há palestras, mostras e exposições temáticas para os setores acadêmico e empresarial. A feira também promove treze concursos com premiação em dinheiro, entre eles o desenvolvimento de aplicativos, de projetos de eficiência energética e de ideias para a educação. Cerca de 220 mil pessoas devem circular pelo Parque de Exposições durante o evento.

Estiveram presentes no ato de instalação do Governo o chefe da Casa Civil, Guto Silva, os secretários estaduais Hudson José (Comunicação Social e Cultura), Renato Feder (Educação), Norberto Ortigara (Agricultura e Abastecimento), Romulo Marinho (Segurança Pública), João Carlos Ortega (Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas), Márcio Nunes (Desenvolvimento Sustentável e do Turismo); , o diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado; o diretor-presidente da Cohapar, Jorge Lange; o diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves; o diretor do Depen, Francisco Caricati; o diretor do Detran, César Kogut; o superintendente de Ensino Superior e Tecnologia, Aldo Bona; o vice-prefeito Robson Cantu; o presidente da Câmara de Vereadores, Vilmar Maccari.

Também participaram o delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Rockenbach; o presidente da Sanepar, Claudio Stabile; o superintendente de Inovação, Henrique Domakoski; o diretor-geral do DER, Fernando Furiatti; e o diretor administrativo do BRDE, Borges da Silveira, os deputados estaduais Nelson Luersen, Paulo Litro, Luiz Fernando Guerra e Soldado Adriano José.

(Com AEN)