Pandemia: UNILA DÁ INÍCIO AO PERÍODO DE ENSINO REMOTO EMERGENCIAL

Atividades prosseguem até 23 de dezembro; a adesão ao Ensino Remoto Emergencial é facultativa, tanto para professores como para alunos.

A UNILA iniciou nesta segunda-feira (21) o período de Ensino Remoto Emergencial (ERE), uma alternativa para minimizar os impactos da pandemia de Covid-19 nas atividades acadêmicas para os cursos de modalidade presencial, da graduação e pós-graduação. O prazo para conclusão das atividades é até 23 de dezembro.

O Ensino Remoto Emergencial foi aprovado pela Comissão Superior de Ensino (COSUEN) no dia 14 de agosto, a partir da proposta elaborada pela Comissão de Acompanhamento e Planejamento de Atividades Acadêmicas, criada no final de junho especialmente para definir estratégias para o ensino neste período de pandemia. As aulas presenciais na UNILA estão suspensas desde 17 de março.

A adesão ao ensino remoto emergencial é facultativa, tanto para professores como para alunos, para minimizar os impactos nos membros da comunidade com dificuldade de acesso à internet. As disciplinas oferecidas foram definidas pelos docentes em conjunto com os colegiados de cursos e são equivalentes às previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, com cronogramas flexibilizados e no formato de módulos.

A resolução também prevê que as atividades poderão ser realizadas em tempo real (síncronas), no ambiente virtual de aprendizagem, e também off-line ou em momentos distintos (assíncronas). Para garantir o acesso gratuito dos discentes, será utilizado o SIGAA, mas os professores também poderão utilizar ferramentas digitais complementares, desde que todos os estudantes tenham acesso a elas e que essas ferramentas estejam registradas na Turma Virtual do SIGAA, incluindo links para salas virtuais para as atividades síncronas.

Para auxiliar os estudantes com dificuldades de acesso à internet, a UNILA aderiu ao programa “Alunos Conectados”, do Ministério da Educação (MEC). Além disso, a Universidade está criando programas próprios com esta finalidade.

Durante o período de Ensino Remoto Emergencial, os serviços de atenção psicológica, pedagógica e a portadores de deficiência continuam sendo realizados pelos setores responsáveis, mesmo que de forma remota.

A Universidade também organizou um programa de capacitação para os docentes, incluindo temas como o uso de recursos tecnológicos voltados à educação.

Para auxiliar docentes e discentes, foi criada uma página especial no site da UNILA com as principais informações sobre o Ensino Remoto Emergencial. Na página, podem ser consultadas as orientações sobre o uso da Biblioteca (BIUNILA) e de laboratórios, sobre ferramentas a serem utilizadas e informações sobre diferentes setores envolvidos no processo. Dúvidas também podem ser esclarecidas por meio dos FAQs (questionário de perguntas frequentes).

(Da Redação com Assessoria da Unila)