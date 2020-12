Pandemia: SEGUNDA ONDA É PIOR QUE A PRIMEIRA, SEGUNDO CONSELHEIRO DE TRUMP

“ O pior está por vir” , afirma Anthony Fauci em relação à pandemia da Covid-19.

O imunologista Anthony Fauci (foto ao lado com Trump) disse, neste domingo (27), acreditar que o pior da pandemia do novo coronavírus “ainda está por vir”.

O também conselheiro do presidente Donald Trump para assuntos relacionados à Covid-19 falou à CNN em uma entrevista sobre o panorama da pandemia.

“Estamos realmente em um ponto muito crítico. Podemos ter um forte aumento de infectados por causa das viagens de fim de ano e da provável reunião de pessoas (…) o pior ainda está por vir”, afirmou.

Quando questionado sobre a nova variante do Sars-CoV-2, encontrado no Reino Unido nos últimos dias, o imunologista afirmou que a mudança não parecer tornar as pessoas mais doentes: “obviamente, isso é algo que sempre levamos a sério, mas acho que o público precisa se lembrar que esses são vírus de RNA e estão em mutação contínua o tempo todo”. “Na maioria das vezes, as mutações não têm um significado funcional”, disse o médico.

Além de estar aconselhando Trump, Fauci também foi escolhido para a equipe de saúde focada no combate da pandemia do próximo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Ele completou 80 anos no início desta semana, mas afirmou que, mesmo em período de festas de aniversário e de fim de ano, está seguindo seus próprios conselhos de restrição da pandemia, inclusive para o Natal.

“Embora eu ame muito ter meus filhos, que moram em diferentes partes do país, não acho que me reunir com eles seja a coisa mais prudente a fazer. No Natal, por exemplo, fiz um jantar tranquilo com minha esposa”, concluiu.

(Por Landerson Travensolli, da Redação, com CNN)