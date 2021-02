Pandemia: PREFEITURA DE FOZ FISCALIZA MAIS DE 735 LOCAIS EM JANEIRO PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS

Vistorias são feitas diariamente pela Secretaria de Fazenda e Vigilância Sanitária; e intensificadas com as Ações Integradas de Fiscalização Urbana.

A prefeitura de Foz do Iguaçu prossegue com uma intensa fiscalização para garantir o cumprimento dos decretos municipais e estaduais que restringem a circulação de pessoas visando reduzir a redução de casos de Covid-19. Somente em janeiro, foram feitas 735 vistorias, orientadas principalmente por denúncias feitas pela população por meio do telefone 199.



Na última semana, o Governo do Estado prorrogou por mais dez dias o decreto que proíbe a circulação em espaços e vias públicas das 23h às 5h, com exceção de serviços e atividades essenciais. Estabelecimentos comerciais também estão proibidos de vender bebidas alcoólicas neste horário. Ficam ainda proibidos eventos e confraternizações com grupos com mais de 25 pessoas.



As fiscalizações da Prefeitura de Foz são feitas diariamente pela Secretaria Municipal da Fazenda e pela Vigilância Sanitária. Em dois dias da semana, o trabalho é intensificado com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, na chamada Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu).



As 735 vistorias realizadas em janeiro tiveram como resultado 633 orientações e 45 autos de infração. O diretor de Fiscalização da Secretaria Municipal da Fazenda, Nilton Zambotto, explica que nos casos em que as equipes chegam ao local e constatam irregularidades que são imediatamente resolvidas, são feitas apenas as orientações.



Já em casos como de aglomeração de pessoas, podem ser aplicadas multas de até R$ 9151, equivalentes a 100 unidades fiscais. Os participantes também podem receber os autos de infração de até R$ 2745,30, ou 30 unidades fiscais. Nos casos mais graves ou em casos de reincidência, os estabelecimentos podem ser interditados. Em janeiro, não foram feitas interdições.

(Da Redação com AMN)