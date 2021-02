Pandemia: PARANÁ RECEBEU 14 PACIENTES COM COVID-19 TRANSFERIDOS DE MANAUS NESTE DOMINGO (31)

Os pacientes desembarcaram neste domingo (31) no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na RMC, e serão tratados no Hospital do Rocio em Campo Largo.

O Paraná recebeu 14 pacientes com Covid-19 vindos de Manaus (AM), na Região Norte do País. O voo com os amazonenses foi operado pela Força Aérea Brasileira (FAB) e pousou às 21h25 no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Eles foram transferidos para tratamento no Hospital do Rocio, em Campo Largo, também na RMC.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o Paraná disponibilizou 18 leitos para acolhimento dos pacientes. Quatorze 14 foram transferidos, todos classificados como de alto e médio risco. Dois sofreram complicações no quadro clínico e outros dois não quiseram ser transferidos. Os pacientes serão internados em leitos de enfermaria e só serão deslocados para Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em caso de piora. Um novo voo está previsto para acontecer nesta segunda-feira, trazendo mais 18 pacientes ao Paraná.

O governo paranaense se colocou à disposição para prestar assistência em saúde aos pacientes da capital do Amazonas, que passa por dificuldades no enfrentamento ao coronavírus. A estratégia é para suprir a demanda gerada com o aumento de hospitalizações na rede pública de Saúde de Manaus.

ESTRUTURA – 16 Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizaram o transporte de pacientes até o Hospital do Rocio, sendo duas de suporte avançado. Foram mobilizados 50 profissionais da saúde, entre eles médicos, enfermeiros e técnicos para a recepção no Aeroporto Afonso Pena. O Governo do Estado recebeu apoio das prefeituras de São José dos Pinhais e Campo Largo, além de Curitiba, que atuou como parceira.

PARANÁ – Neste domingo, foram confirmados mais 1.899 novos casos e 17 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 545.184 casos confirmados e 9.953 mortos em decorrência da doença.

São 1.323 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 internados, sendo que 1.101 pacientes estão em leitos SUS (576 em UTI e 525 em enfermaria) e 222 em leitos da rede particular (94 em UTI e 128 em enfermaria).

(Da Redação com AEN)