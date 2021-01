Pandemia: NICOLÁS MADURO ANUNCIA REMÉDIO “100% EFICAZ” CONTRA A COVID-19

“Está estabelecida a patente nacional e internacional e o registro sanitário foi feito no país, e posso apresentar o medicamento que neutraliza 100% dos sintomas do coronavírus: o Carvativir, mais conhecido como as gotas milagrosas do doutor José Gregorio Hernández”, disse Maduro durante o balanço semanal dominical da Comissão Presidencial.

O anúncio também foi feito nas redes sociais, onde presidente lembrou que em breve começará a “ponte aérea para a chegada ao país das primeiras 10 milhões de doses da vacina Sputnik V”, produzida na Rússia.

​”A Venezuela apresenta ao mundo o Carvativir, as milagrosas gotas do dr. José Gregorio Hernández, desenvolvido para neutralizar 100% da COVID-19″, disse Maduro nas Redes Sociais.

Maduro informou que as características científicas do novo medicamento venezuelano estão sendo divulgadas por meio de relatórios científicos e serão publicadas em revistas especializadas internacionais. Ele também confirmou sua intenção de apresentar o medicamento à Organização Mundial da Saúde (OMS) para sua certificação internacional.

​”Carvativir, as gotas milagrosas de José Gregorio Hernández, que neutralizam os sintomas do Coronavírus. Da Venezuela para o mundo! A partir desta semana, começa a produção em massa, para que todo o sistema público saúde tenha este poderoso antiviral.”, publicou em outra postagem nas Redes Sociais o ditador Venezuelano.



O novo medicamento passou nove meses em estudos e ensaios clínicos. “Dez gotas sob a língua a cada quatro horas, e o milagre está feito. É um poderoso antiviral que neutraliza o coronavírus, fabricado na Venezuela”, disse Maduro, revelando que o país o enviará para a Aliança Bolivariana (ALBA) para distribuição aos países do grupo.

Segundo ele, o novo medicamento é totalmente inofensivo, sem efeitos colaterais. “Ele é de uma mente brilhante da Venezuela, vocês o conhecerão no futuro, por enquanto estamos protegendo os cientistas”, concluiu, enfatizando ainda que a Venezuela começará a produção em massa do Carvativir em laboratórios nacionais e sua distribuição em centros de saúde públicos e privados, incluindo farmácias.

(Da Redação com Agência Sputnik)