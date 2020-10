Pandemia: MUNDO TEM RECORDE DE NOVOS CASOS DIÁRIOS DE COVID-19

Em relação ao número de mortos, o Brasil é o segundo país com mais vítimas, com 152.460.

O mundo registrou um novo recorde de casos diários de Covid-19: 406.660 infecções registradas nessa quinta-feira (15), segundo a Universidade de Medicina Johns Hopkins. Esse é o maior número contabilizado desde o início da pandemia referente a um período de 24 horas.

A contagem foi atualizada nesta sexta-feira (16). De acordo com o painel de monitoramento da situação mundial do novo coronavírus administrado pela instituição, o planeta acumula 38.950.789 casos confirmados da doença. A maior concentração de casos está nos Estados Unidos, que registraram 7.980.461 infecções.

Em segundo lugar no ranking global está a Índia, com 7.370.468 casos até a manhã desta sexta. O Brasil aparece como o terceiro país com o maior número de infectados: 5.169.386, conforme atualização do Ministério da Saúde.

Em relação ao número de mortos, os EUA também concentram o maior número – 217.700. O Brasil é o segundo país com mais vítimas, com 152.460. Em terceiro, está a Índia com 112.161 óbitos em decorrência da doença.

Ainda de acordo com o painel da Johns Hopkins, o mundo acumula o total de 26.906.074 recuperados da Covid-19 – o que representa 69,07% do total de casos contabilizados. Já o total de mortes no mundo é de 1.098.706, representando apenas 2,8% do total de infecções.

(Da Redação com CNN)