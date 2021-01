Pandemia: MORRE A INFLUENCIADORA YGONA MOURA, A TRANSEXUAL QUE DISSE QUE ‘AGLOMERARIA’ MESMO NA PANDEMIA. MORREU DE COVID-19

O caso da transexual ganhou atenção especial na internet, pois ela debochava da pandemia de coronavírus.

A influenciadora Ygona Moura, protagonista de uma grande polêmica durante a pandemia, morreu vítima da COVID-19 nesta quarta-feira (27). Ygona estava internada há mais de duas semanas por conta da doença, e chegou a publicar fotos e mensagens do hospital. Após sua situação piorar, a influencer foi entubada e sedada. Quem assumiu suas redes sociais para atualizar os seguidores de seu estado de saúde foi sua mãe.

Com uma mensagem breve, a família declarou: “Pessoal, perdemos a Ygona”.

Polêmica na pandemia – Em vídeos publicados entre o fim de 2020 e o começo deste ano, Ygona mostrou que foi a festas e chegou a comemorar as aglomerações. Em algumas postagens, em tom de piada, declarou que sentia “falta de aglomerar”, e alegou: “Aglomerei mesmo e recebi bem para isso”.

Nas redes sociais, a notícia de que Ygona Moura estava infectada com o vírus virou motivo de chacota e críticas.

Pedido por respeito

Além de sua família, diversos outros influenciadores pediram por respeito após a morte de Ygona. Como lembra a cantora Jup do Bairro em um tweet (abaixo), Moura passou por uma série de dificuldades e opressões durante a vida.

Em um caso conhecido por seus seguidores, Ygona chegou a sofrer uma tentativa de assassinato de seu próprio irmão, que não aceitava sua identidade de mulher trans. Jup disse:

“Nunca falei da Ygona, pois sempre me senti muito incômoda de como a tratavam e, de certa forma, me via nela. Um corpo abjeto, uma travesti, preta, gorda, aproveitando o melhor momento da sua sofrida trajetória: ser um corpo objeto. Equivocada? Muito, até irresponsável. Mas nunca se preocuparam com pessoas como ela, como eu. Para quem nunca teve nada, a fama, dinheiro e a possibilidade de [se] sentir viva bate diferente pra muitos corpos. Infelizmente pra ela foi em um cenário trágico. Voa Ygona, sinto muito, mesmo.”

Nomes como Tati Quebra Barraco e Jaloo também lamentaram a morte da influenciadora.

