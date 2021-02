Pandemia: IDOSOS DE MAIS DE 90 ANOS E ACAMADOS PUBLICADOS A SER VACINADOS EM FOZ, NESTA TERÇA (9)

Vacinação será na sede da Diretoria de Vigilância em Saúde, e terá como opção o formato drive-thru.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu começa nesta terça-feira, 9, a partir das 8h, a vacinação dos idosos acamados e aqueles com mais de 90 anos. Os acamados recebem a dose em suas casas e os demais na sede da Diretoria de Vigilância em Saúde, na Vila Yolanda, com opção da aplicação no formato drive-thru.

“Vamos disponibilizar a aplicação também por drive-thru, sistema que permite ao idoso ser vacinado sem sair do carro. O idoso dessa faixa etária (mais de 90 anos) deve vir direto aqui no posto de vacinação, não há necessidade de fazer cadastro” , diz Adriana Izuka, coordenadora do programa de imunização.

O posto de vacinação das pessoas acima de 90 anos será na Diretoria de Vigilância em Saúde, localizada na Rua Francisco Guaraná de Menezes, 665, na Vila Yolanda. O horário da aplicação das doses será das 8h às 17h.

Qualquer pessoa com mais de 90 anos pode se vacinar, levando ao local um documento com foto e CPF para cadastro no local. A orientação é que todos usem máscaras e mantenham o distanciamento social.



Acamados – Já em relação aos idosos acamados, que perderam ou estão com mobilidade reduzida, o cadastro dessas pessoas foi iniciado pela prefeitura há cerca de 10 dias. A Secretaria de Saúde informou que uma equipe já está fazendo a verificação dos endereços para vacinar os idosos nas casas também a partir desta terça.

Novas vacinas – Nesta segunda-feira, Foz completa mais 1.460 doses da CoronaVac. Além dos idosos, serão contemplados com a remessa também trabalhadores da saúde. No total, já chegou à cidade 11.466 doses de imunizante contra a Covid-19, sendo que 3.193 são prestadas à segunda dose que já recebeu a CoronaVac – lembrando que o intervalo entre as doses, conforme orientação da Secretaria Estadual de Saúde, é de 25 dias.



Cuidadores de idosos – Profissionais que atuam como cuidadores de idosos também recebem uma imunização contra um Covid-19, mediante assinatura de termo de responsabilidade por parte dos empregadores. A Secretaria de Saúde ressalta que familiares dos idosos não são considerados cuidadores, apenas trabalhadores remunerados para a atividade. Clique aqui para baixar o termo de responsabilidade.

