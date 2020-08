Pandemia: GOVERNO REGISTRA 84 ÓBITOS POR COVID-19 NO PARANÁ

Falecimentos ocorreram entre os dias 01 de julho e 20 de agosto. Boletim desta quinta-feira divulga também mais 2.338 diagnósticos positivos. Paraná acumula agora 111.014 casos e 2.861 óbitos. Há 913 pacientes com diagnóstico confirmado internados.

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quinta-feira (20) mais 2.338 diagnósticos e 84 óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná soma agora 111.014 casos e 2.861 mortos em decorrência da doença. Há ajustes nos casos confirmados detalhados ao final do texto.

ÓBITOS – As 84 pessoas que tiveram óbitos relatados neste informe estavam internadas. São 36 mulheres e 49 homens, com idades que variam de 37 a 92 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 01 de julho a 20 de agosto.

Os pacientes que faleceram residiam em Foz do Iguaçu (3), São José dos Pinhais (4), Piraquara (4), Colombo (3), Maringá (3), São Pedro do Ivaí (3), Londrina (2), Pinhais (2), Ponta grossa (2), São José da Boa Vista (2) e Curitiba (38).

Além disso, houve uma ocorrência em cada dos municípios de Ângulo, Apucarana, Arapongas, Araucária, Bandeirantes, Campo Largo, Colorado, General Carneiro, Itaperuçu, Jandaia do Sul, Mauá da Serra, Nova Prata do Iguaçu, Quatro Barras, Rebouças, Ribeirão do Pinhal, Rio Bom, Santa Cecília do Pavão e União da Vitória.

INTERNADOS – Nesta quinta-feira, 913 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 752 em leitos SUS (380 em UTI e 372 em leitos clínicos/enfermaria) e 173 em leitos da rede particular (71 em UTI e 102 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.158 pacientes internados, 532 em leitos UTI e 626 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Secretaria da Saúde registra 1.231 casos de residentes de fora, sendo que 30 pessoas foram a óbito.

(Da Redação com AEN)