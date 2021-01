Pandemia: FOZ DO IGUAÇU TOTALIZA 330 ÓBITOS E MAIS DE 21 MIL CASOS DE COVID-19

Vacinação já foi aplicada em mais de 2.075 pessoas vacinadas contra o coronavírus. A imunização nesta primeira fase é destinada, principalmente, aos profissionais da linha de frente no enfrentamento à doença.

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou nesta terça-feira (26) mais 2 óbitos em consequência da COVID-19, totalizando 330 mortes pela doença no município. As vítimas estavam internadas no Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Os números oficiais divulgados também trazem mais 187 casos da doença, totalizando 21.703 casos da doença no município. Dos novos casos, 93 são mulheres e 94 homens.

Dos casos confirmados, Dos casos confirmados 520 estão em isolamento domiciliar com sinais e sintomas leves e 118 pessoas estão internadas. O total de recuperados é de 20.735 pessoas.

Conforme gráfico divulgado pela secretaria de Saúde do município:

Vacinação continua

A Secretaria da Saúde de Foz do Iguaçu vacinou, nesta segunda e terça-feira (25 e 26), 879 pessoas contra o coronavírus. Nesta primeira fase, as equipes de saúde vacinam os grupos prioritários, principalmente os profissionais da linha de frente no enfrentamento à covid-19.

Até esta terça-feira, foram vacinadas no total 2.075 pessoas, entre trabalhadores dos hospitais Municipal Padre Germano Lauck, Ministro Costa Cavalcanti, Unimed, UPAs, Unidade de Saúde Padre Ítalo, Siate e Samu; todos os idosos residentes em instituições de longa permanência; além de pessoas acima de 18 anos com deficiências graves que moram nas residências inclusivas.

O município recebeu, até agora, 5.653 doses de vacina – 3.193 da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac; e 2.460 da AstraZeneca com a Oxford – Fiocruz.

Prioritários

As listas dos profissionais que atuam na linha de frente foram enviadas pelos hospitais, mediante assinatura de termo de compromisso em relação à fidedignidade das informações.

Com a chegada das doses da AstraZeneca, no domingo, 24, a imunização foi ampliada para outros trabalhadores da saúde, conforme ordenamento definido no plano estadual de vacinação. São vacinadas, por exemplo, equipes que atuam no setor de obstetrícia dos hospitais, que atendem gestantes infectadas pelo coronavírus, as equipes de laboratórios onde são realizados exames para detecção da Covid-19 e de clínicas de hemodiálise.

Rosa Jeronymo ressaltou que todo o processo de imunização está sendo feito de forma transparente e que, ainda nesta terça-feira, 26, vai encaminhar ofício ao Ministério Público do Paraná, Ministério Público Federal, Câmara de Vereadores e Conselho Municipal de Saúde com a lista das pessoas que já foram vacinadas.

(Da Redação com AMN)