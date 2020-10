Pandemia: ARGENTINA SUPERA 30 MIL MORTES POR COVID-19, E MAIS DE 1 MILHÃO DE CONTÁGIOS

Segundo o último balanço, 5.037 doentes de covid-19 permanecem internados em unidades de terapia intensiva, cuja capacidade em nível nacional está em 64,4% de ocupação.

O total de pacientes recuperados chegou a 931.147.

O governo argentino determinou em março medidas de confinamento, mas desde então foram sendo flexibilizadas, com aberturas de indústrias, comércios e serviços.

As restrições se mantêm, no entanto, no transporte público, com a proibição de espetáculos maciços e reuniões sociais, entre outras atividades limitadas.

Na capital argentina e periferia, epicentro dos contágios meses atrás, o número de casos diminuiu.

No último mês, os casos migraram fortemente para as províncias do interior do país, onde há cidades com mais de 80% dos leitos de UTI ocupados.

Oito províncias concentram agora mais de 55% dos contágios: Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut e San Luis, detalhou o Executivo.

O governo anunciou recentemente que as medidas de restrição à circulação da população serão mantidas pelo menos até 8 de novembro, quando a situação epidemiológica voltará a ser avaliada.