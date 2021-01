Pandemia: AMÉRICA ULTRAPASSA 1 MILHÃO DE MORTES POR COVID-19

Menos de um ano depois do registro do primeiro óbito, 1 em cada 1.000 habitantes do continente já morreu por causa de uma pandemia à qual o Ocidente não soube como reagir.

Menos de um ano depois da primeira morte por covid-19 nas Américas, a maioria dos prognósticos não epidemiológicos sobre a pandemia falhou. Políticos, comentaristas da mídia e entidades de estudos econômicos subestimaram a dimensão do problema ou superestimaram a capacidade dos Estados para enfrentar uma situação desconhecida. O milionésimo óbito atribuído oficialmente à covid-19 nas Américas chega num momento de maior conhecimento —e em alguns casos humildade— perante a incerteza, mas também traz aprendizagens que nos permitem desenhar o caminho que o vírus percorreu até aqui.

Desde o começo dos contágios locais, as ondas epidêmicas tiveram uma forma notavelmente semelhante na Europa, EUA e Canadá —embora um pouco mais adiantadas no Velho Continente, onde o pico da primeira onda foi mais pronunciado, enquanto na América do Norte foi na segunda. Foram trajetórias essencialmente paralelas em seus aumentos, exceto pelo surto intermediário que os EUA viveram em seu verão, no começo do segundo semestre de 2020.

Na América Latina e Caribe, entretanto, a primeira onda subiu mais tarde e mais devagar, mas também baixou muito mais lentamente. A região foi de pico regional em pico regional de maio a novembro, quando conseguiu uma pequena pausa que durou apenas até dezembro. Agora, registra um novo repique.

Essa variação é explicada em primeiro lugar pela estratégia adotada na Europa, Canadá e alguns Estados dos EUA. Em fevereiro, março e abril de 2020, o debate central sobre as políticas públicas girava em torno da conveniência (ou viabilidade) de eliminar completamente as cadeias de contágio dentro de um território determinado, através de medidas de confinamento, por exemplo. A posição contrária, ou cética, era a mitigação: para algumas vozes, o custo da supressão através de confinamentos era excessivo para o efeito que podia produzir; para outras, era simplesmente inviável entre populações com alta incidência de pobreza, com milhões de famílias precisando trabalhar a cada dia para sobreviver.

A Europa, basicamente, foi pelo caminho da supressão (com exceções, como a Suécia), e a redução dos contágios entre julho e setembro, atingindo números ínfimos, reflete isso. Na América do Norte, a implementação foi desigual.

O Canadá foi mais parecido com a Europa, assim como Nova York. Mas não foi o caso em muitas outras regiões, incluindo as que seguiram a orientação do presidente Donald Trump de evitar o fechamento da economia. Lá, o vírus continuou circulando, contribuindo para que os EUA atingissem 25 milhões de contágios no último domingo. Em nenhum país, no entanto, o número de pacientes seguiu a curva exibida na maioria das nações latino-americanas. Por aqui, a mitigação refletiu-se em uma curva de contágios sustentada, embora “achatada”. Em alguns casos, foi uma estratégia escolhida conscientemente desde o começo pelas autoridades (Brasil, México), enquanto em outros foi assumida como inevitável perante a explosão de casos, apesar das quarentenas rigorosas (o Peru é talvez o exemplo emblemático).

(Da Redação com El País)