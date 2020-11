PAIS E FILHOS

No amor e poder de Deus aproxime-se dos outros em quanto há tempo.

Versículo do dia: “Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais…”

(Malaquias 4:6)

Leitura bíblica recomendada: Efésios 4:1-32.

Tive um bom pai, e, em vários aspectos, fui um bom filho. Mas não lhe permiti ter a única coisa que poderia ter dado: eu mesmo.

Ele era um homem quieto; e eu silencioso. Muitas vezes, trabalhávamos horas lado a lado sem dizer uma palavra sequer. Ele nunca perguntou e jamais conversamos sobre meus sonhos, desejos mais profundos, esperanças e medos.

Mas, ainda em tempo, despertei dessa taciturnidade. Talvez essa percepção de mudança ocorreu quando o meu primeiro filho nasceu ou quando, um a um, meus filhos saíram de casa. Hoje eu gostaria de ter sido mais “filho” do que fui para o meu pai.

Penso em tudo que poderia ter dito a ele e em todas as coisas que ele poderia ter-me dito. Em seu funeral, permaneci ao lado do caixão, lutando para compreender as minhas emoções. “É tarde demais, certo?”, minha esposa disse baixinho. “Exatamente”.

Meu consolo é saber que nos acertaremos no Céu. Não é lá onde toda lágrima será enxugada? (Apocalipse 21:4).

Para quem crê em Jesus, a morte não é o fim das afeições, mas o início de uma vida eterna sem desentendimentos. As relações serão curadas, e o amor crescerá para sempre. Lá, o coração dos filhos voltará aos pais, e o coração dos pais voltará aos filhos (Malaquias 4:6).

OREMOS: Deus amando, nos ajude a aproveitarmos cada momento da vida em família, com os amigos ou com aqueles que se cruzam em nossas vidas para compartilharmos de teu amor e de tua graça, em nome de Jesus, amém!

(Com David H. Roper)