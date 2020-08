PADRE CELEBRIDADE GASTOU R$ 367 MILHÕES PARA COMPRAR 106 PROPRIEDADES RURAIS

Padre Robson, do ‘Divino Pai eterno’, adquiriu terras principalmente em Goiás, onde vive o pároco, mas também há registros de compras em Mato Grosso e São Paulo; 99 fazendas foram quitadas em uma única parcela. O padre está proibido até janeiro de 2021 de fazer programas de TV.

A Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) comprou ao menos 106 propriedades rurais como fazendas, sítios e chácaras entre os anos de 2010 e 2019. Para as aquisições, a entidade criada pelo padre Robson de Oliveira Pereira, de 46 anos, gastou R$ 367,6 milhões neste período. As terras foram adquiridas principalmente em Goiás, onde vive o pároco, mas também há registros de compras em Mato Grosso e São Paulo.

Os valores aplicados nesses negócios foram provenientes de doações feitas pelos fiéis à Afipe, associação fundada para cuidar dos interesses do Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade. Robson foi presidente da entidade até semana passada, quando se afastou do cargo em meio a uma série de denúncias apresentadas pelo Ministério Público de Goiás (MP). O pároco é suspeito de utilizar os recursos dos donativos para fins pessoais.

As aquisições dessas terras foram negócios fechados, sobretudo, com pagamento à vista. De acordo com dados que constam em um relatório das movimentações financeiras da Afipe, que Época teve acesso, 99 fazendas foram quitadas em uma única parcela. Apenas sete propriedades rurais foram pagas a prazo.

A primeira terra comprada pela Afipe foi a Fazenda Boa Vista do Ribeiro, localizada em Guapó, município localizado a 36 quilômetros de Goiânia. Os documentos mostram que a aquisição ocorreu no dia 23 de setembro de 2010, ano em que o padre Robson divulgou o projeto para construir uma nova basílica em Trindade, cidade que se tornou destino de romaria de peregrinos católicos. A propriedade custou R$ 400 mil em valores da época.

Os gastos com fazendas cresceram ano após ano, assim como aumentavam os donativos para a Afipe. No fim de 2010, a entidade totalizou R$ 8,6 milhões investidos em áreas rurais. O valor saltou para R$ 76,5 milhões em 2015 e chegou ao máximo dois anos depois.

Em 2017, o montante gasto pela entidade na compra de propriedades rurais chegou a R$ 115,1 milhões. A fazenda São Domingos, situada em Caiapônia, foi uma das responsáveis pelo alto valor gasto com imóveis rurais naquele ano. A propriedade custou R$ 92,9 milhões e foi paga à vista pela Afipe.

Naquela altura, o padre Robson foi vítima de um crime de extorsão, quando teve o computador e celular hackeados. Segundo o MP, o pároco foi chantageado ao longo de 2017 “para que não divulgassem imagens e mensagens eletrônicas com informações pessoais, amorosas e profissionais que levassem a prejudicar sua imagem”.

O Padre Robson chegou a transferir mais de R$ 2 milhões das contas bancárias da Afipe para os criminosos. Após a condenação da quadrilha de extorsão, o padre passou ser investigado por uso indevido das doações dos fiéis. Para o MP, o pároco é suspeito de ter cometido crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, sonegação fiscal e associação criminosa.

No Gancho

Padre Robson estava no ar na Rede Vida todos os dias da semana com o programa “Divino Pai eterno”, em que fazia reflexões a partir de leituras bíblicas. Mas está afastado das funções desde o início da operação Vendilhões, em que o pároco é investigado por desvio de recursos doados por fiéis para compras de imóveis não ligados à atividade religiosa. E a determinação é que fique fora da TV e de qualquer outra transmissão nas rádios e Internet até, pelo menos, 23 de janeiro de 2021, quando será feita a reavaliação das circunstâncias.

Reduto do padre

A maioria das propriedades rurais da Afipe está em Trindade. Ao todo, a entidade adquiriu 68 áreas situadas no município. Metade dessas compras foram de glebas da Fazenda Forquilha. Para realizar esses negócios, a associação gastou R$ 163,6 milhões.

Situado nas margens do Rio Araguaia, Aruanã é um destino requisitado pelos goianos. A Afipe comprou quatro fazendas no local. As duas primeiras foram adquiridas ainda em 2013, ambas no mesmo dia. Em 31 de outubro, a entidade pagou R$ 5,3 milhões e R$ 2,3 milhões à vista, de acordo com o relatório das movimentações financeiras da Afipe.

Uma nova investida foi feita em 2017. Naquele ano, a Afipe comprou uma fazenda por R$ 10,5 milhões em Aruanã. A entidade voltou ao município no ano seguinte para adquirir uma propriedade rural que custou R$ 18,3 milhões, mais uma vez com pagamento integral do valor no ato da compra.

A Afipe também comprou fazendas nos municípios goianos de Abadia de Goiás, Abadiânia, Anicuns, Campestre, Goiânia, Guapó, Hidrolândia, Itaberaí, Mairipotaba, Niquelândia, Santa Bárbara e Varjão.

Investimentos em outros estados

A partir de 2014, a Afipe passou a comprar propriedades rurais em outros estados, além de Goiás. A primeira terra que a entidade religiosa comprou foi uma chácara em Tanabi, no interior de São Paulo, por 217 mil. Dois anos depois, a associação comprou um sítio em Lorena por R$ 450 mil.

Ainda em 2016, os negócios do padre foram expandidos para Mato Grosso. Naquele ano, a Afipe pagou R$ 8,9 milhões à vista por uma fazenda em Araguaiana. E também comprou uma terra em Cocalinho, por R$ 1,7 milhão.

No ano seguinte, mais duas fazendas foram compradas em Cocalinho, ambas no mesmo dia. Uma delas custou R$ 9,3 milhões e o preço da outra foi R$ 2,1 milhões, pagos à prazo.

Em nota, a defesa do padre Robson afirmou que todos os negócios realizados pela Afipe foram feitos dentro da legalidade. E acrescentou que investimentos apresentaram bons resultados para a entidade.

“A aquisição de propriedades rurais era operada exclusivamente como forma de investimento. A Afipe obteve excelentes resultados financeiros com as compras e vendas das fazendas. Todas estão, desde o início, formal e legalmente contabilizadas e declaradas às autoridades competentes, bem como os demais bens da associação”, diz o texto.

