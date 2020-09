OUVINDO O SEU IRMÃO

A sabedoria cresce quando ouvimos as palavras de cristãos experientes.

Versículo do dia: “…quem trouxer o pecador de volta de seu desvio o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados”

(Tiago 5:20)

Leitura bíblica recomendada: Mateus 18:15–20.

Você precisa me ouvir; sou seu irmão!”. O apelo vinha de um irmão mais velho preocupado com o mais novo, que estava afastando-se demais dele, mais do que ele podia controlar. Evidentemente, o mais velho era mais capaz de julgar o que seria o melhor naquela situação.

Quantos de nós resistimos ao conselho sábio de um irmão ou irmã? Se você já teve de enfrentar as consequências de resistir ao bom conselho de alguém mais experiente, você não está sozinho.

Uma das maiores fontes que nós, cristãos, podemos ter é a família — pessoas espiritualmente vinculadas por causa da fé comum em Jesus. Esta família inclui pessoas amadurecidas que amam a Deus e amam umas às outras.

Como o irmão mais novo da história, muitas vezes precisamos de uma palavra de cautela ou correção para voltarmos ao caminho certo. Isso acontece particularmente quando ofendemos alguém ou quando somos ofendidos. Fazer o que é correto pode ser difícil, mas as palavras de Jesus em Mateus 18:15-20 nos mostram o que fazer quando as ofensas acontecem dentro da nossa família espiritual.

Felizmente, nosso Pai celestial coloca em nossa vida, pessoas preparadas para ajudar-nos a honrar a Ele e aos outros. E quando as ouvimos, as coisas melhoram na família (v.15).

OREMOS: Pai, louvamos-te por nos colocares em Tua família espiritual. Ajuda-nos a aprender e crescer com as palavras e atitudes de cristãos maduros.

(Com Arthur Jackson)