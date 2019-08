‘O PT TINHA DIÁLOGO COM NÓIS CABULOSO’, DIZ INTEGRANTE DO PCC GRAMPEADO PELA PF

Membro de facção criticou Sergio Moro

Um líder do PCC (Primeiro Comando da Capital) interceptado pela Polícia Federal disse que a facção tinha “diálogo cabuloso” com o PT. Ele também criticou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

O veículo teve acesso a telefonemas de abril deste ano obtidos pela operação Cravada, que mira o núcleo financeiro da organização.

Na 4ª feira (7.ago.2019), a Polícia Federal foi às ruas em 7 Estados para cumprir 30 mandados de prisão. Foram bloqueadas 400 contas ligadas ao Primeiro Comando da Capital.

De acordo com as investigações, o núcleo financeiro da facção é responsável por recolher e gerenciar as contribuições para a organização em âmbito nacional.

No relatório de grampos telefônicos, a PF diz que foram encontrados “indicativos de vínculos da Orcrim [Organização Criminosa] PCC com partidos políticos”.

Para dificultar o rastreamento do dinheiro, os pagamentos, chamados de “rifas”, eram repassados à organização por meio de diversas contas bancárias, afirmou a Polícia Federal.

Um dos alvos é Alexsandro Roberto Pereira, conhecido como “Elias” ou “Veio”. As investigações apontam que ele atua como “Resumo da Rifa”. Elias tem poder de decisão e manda nos demais integrantes da organização.

Em uma das conversas interceptadas, em dia 22 de abril, ele conversa com Willians Marcondes Ferraz, o “Rolex”. A PF diz que Willians atua na mesma posição na organização. Outro interceptado é André Luiz de Oliveira, o “Salim”.

Em uma das conversas, Elias diz a Salim: “A gente sabe que esse governo que veio irmão, esse governo aí ô, os cara começou o mandato agora, irmão, agora que eles começaram o mandato, os caras têm quatro ano aí pela frente, irmão”.

“Os caras tão no começo do mandato dos cara, você acha que os cara já começou o mandato mexendo com nóis, irmão. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. O… o… quem tá na linha de frente. Então, se os cara começou mexendo com quem estava na linha de frente, os caras já entrou falando o quê?”, afirmam.

O traficante faz críticas ao ministro Sergio Moro. “Com nóis já não tem diálogo, não, mano. Se vocês estava tendo diálogo com outros, que tava na frente, com nóis já não vai ter diálogo, não. Esse Moro aí, esse cara é 1 filha da puta, mano. Esse cara aí é 1 filha da puta mesmo, mano. Ele veio pra atrasar”.

“Ele começou a atrasar quando foi para cima do PT. Pra você ver, o PT com nóis tinha diálogo. O PT tinha diálogo com nóis cabuloso, mano, porque… situação que nem dá para nóis ficarmos conversando a caminhada aqui pelo telefone. Mas o PT, ele tinha uma linha de diálogo com nóis cabulosa, mano”, diz Elias.

Outro lado

Ao Estadão, o Partido dos Trabalhadores declarou que trata-se de “mais uma armação” forjada contra a sigla e que a informação é divulgada “no momento em que a Polícia Federal está subordinada a um ministro acuado pela revelação de suas condutas criminosas”.

Leia a íntegra da nota:

“Esta é mais uma armação como tantas outras forjadas contra o PT, e vem no momento em que a Polícia Federal está subordinada a um ministro acuado pela revelação de suas condutas criminosas. Quem dialogou e fez transações milionárias com criminosos confessos não foi o PT, foi o ex-juiz Sergio Moro, para montar uma farsa judicial contra o ex-presidente Lula com delações mentirosas e sem provas. É Moro que deve se explicar à Justiça e ao país pelas graves acusações que pesam contra ele.

Assessoria de Imprensa do Partido dos Trabalhadores, 8 de agosto de 2019.”

(Com Poder360)