O PP EVITA O CORDÃO SANITÁRIO VOX NA MESA DO CONGRESSO

O PSOE exige que os populares entrem no pacto para vetar o ultra partido no órgão de controle das Cortes em troca de aumentar sua representação e a dos cidadãos

O veto que o PSOE e a United Gostaríamos de aplicar ao partido ultra Vox na Mesa do Congresso, o órgão máximo ou de governo das Cortes, encontra sérias dificuldades devido à recusa do PP em negociar esse cordão sanitário com uma parte que os populares consideram ” constitucionalista ”. O PSOE exige que o PP assine esse contrato. Se o fizesse, os socialistas seriam a favor de aumentar a representação do popular e garantir uma posição dos quatro que a oposição deveria distribuir até aos Cs. A Vox ainda não iniciou a negociação com PP e Cs.

O PSOE mantém várias negociações paralelas de grande importância para o XIV legislativo. Existe uma equipe de negociação já nomeada por Pedro Sánchez e chefiada por sua vice-secretária geral, Adriana Lastra, para acrescentar votos e apoiar o triunfo da investidura do candidato socialista. Ao mesmo tempo, contatos formais e informais estão ocorrendo no Congresso para elaborar a composição da Mesa do Parlamento, que é o órgão de sua liderança que qualifica, ordena e determina os debates e distribui os recursos materiais e humanos disponíveis para os grupos políticos para organizar seu trabalho. Não é um órgão menor.

A Repartição é composta por nove membros e nesta legislatura se destina a uma distribuição semelhante à anterior. Ou seja, cinco componentes da maioria progressista – três do PSOE e dois do Podemos – e quatro para a oposição conservadora. Essa distribuição de blocos é a única coisa clara até agora, uma semana após a constituição dos Tribunais, em 3 de dezembro.

O PSOE e o Podemos foram conjurados para que Vox, o partido de extrema direita, não esteja representado nesse órgão e, se possível, também nas tabelas das quase 30 comissões que operam na câmara baixa, algo ainda mais complexo pelos 52 cadeiras que obtiveram nas eleições de 10 de novembro passado.

A porta-voz socialista Adriana Lastra sondou sua posição de cordão sanitário à Vox, como ocorre em outros países europeus, não apenas ao seu parceiro prioritário do Podemos, mas também a outras formações, como Más País, Compromís, PNV, os partidos de independência. Coalizão Catalã, Canária ou mesmo PP. E ele obteve uma boa predisposição de quase todos. Com exceção do PP.

Em Ciudadanos, que passou por uma profunda crise de liderança nestes dias após a substituição de Albert Rivera, eles garantem que ainda não mantiveram contato com o PSOE. De fato, seu comitê permanente, reunido nesta segunda-feira, aprovou a nomeação de um novo secretário geral do grupo no Congresso, com José María Espejo, que também ficará encarregado de conduzir essas negociações. Na segunda-feira à tarde, eles ainda não haviam começado, de acordo com fontes da festa.

Mas a porta-voz da executiva da Cs, Lorena Roldán, adiantou nesta segunda-feira que esse partido lutará para estar também na Mesa do Congresso, apesar de sua retirada de 57 cadeiras para apenas 10. Esse número não dá aos Cidadãos para obter nenhuma posição segura se não entrar em transações com outras formações até exceder o limite mínimo de 71 votos para conseguir qualquer posição. A posição avançada por Roldán aponta para a idéia de que os cidadãos emprestam para negociar, assume-se que com PP e PSOE; nunca com Vox.

O PSOE avançou que a maioria progressista nunca poderia estar em jogo, mas seria a favor dos PP e Cs dividirem as outras quatro posições em disputa, três para o popular e uma para a formação que agora lidera Inés Arrimadas. Cs já aprovou na segunda-feira a proposta precisa a Espejo para esses cargos, porque ele já era vice-presidente do Parlamento catalão há anos.

O PP é quem não esclarece completamente sua posição. Tanto seu líder Pablo Casado, como seu porta-voz no Senado, Javier Maroto, ratificaram publicamente que os populares se recusam a participar de qualquer tipo de cordão sanitário contra um partido que consideram constitucionalistas e porque dizem que já sofreram esse tipo de veto. O Vox precisa alcançar 71 votos e tem apenas 52 assentos: o PP não especifica se abre para negociar com o Vox para emprestar os 19 assentos restantes para lutar por uma dessas posições cobiçadas no Conselho ou apenas votaria em seus candidatos . Fontes populares indicam que a Vox, além disso, nem sequer as abordou para formular uma proposta ou do Citizens.

(Com EL País)