O MITO VEM AÍ

Protagonizando o primeiro grande evento político do ano em Cascavel, o presidente Jair Bolsonaro, atendendo convite do deputado federal Evandro Roman, que conseguiu junto à União os recursos financeiros para a construção da obra, virá na próxima quinta-feira (4) inaugurar o Centro Nacional de Treinamento em Atletismo.

Por sinal, sem partido desde que deixou o PSL e pouco esperançoso na viabilização da Aliança pelo Brasil, sigla que lançou no ano passado para disputar a reeleição em 2022, o capitão marcha a passos largos para ingressar no Patriotas, onde tem garantido o posto de general e a posse da chave do cofre, condições imprescindíveis para a sua filiação.

Caso o movimento se confirme, o que está previsto para acontecer em março, Roman vai ficar muito bem na fotografia: além de aliado fiel de Bolsonaro, é o comandante do partido no estado.

Como se diz na gíria, o parlamentar cascavelense está de pé na patrola.

