NOVO RECORDE: TURISMO NA USINA DE ITAIPU TEM O MELHOR JULHO DA HISTÓRIA

Os atrativos turísticos da usina de Itaipu receberam 82.299 visitantes em julho, ante 77.360 no mesmo período do ano passado (salto de 6,3%)

Foi o julho mais movimentado de toda a história do turismo da binacional desde a implantação do Complexo Turístico Itaipu (CTI), em 2007. No acumulado do ano já são 388.828 pessoas, 9,3% a mais do que foi registrado de janeiro a julho de 2018.

Os números consideram apenas a visitação turística do lado brasileiro de Itaipu. O levantamento não inclui as visitas institucionais e àquelas registradas no lado paraguaio da usina.

Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, esse novo recorde de visitação demostra que os investimentos que têm sido feitos na melhoria da infraestrutura e logística da usina para receber os visitantes dão bom retorno. “Ao sair daqui, eles levam na memória uma experiência única. O turismo é nossa indústria sem chaminé. Uma riqueza que se multiplica a cada visita.”

O movimento foi puxado principalmente pelo roteiro Itaipu Especial, que recebeu 5.561 pessoas, 20,29% a mais que julho de 2018. A campanha publicitária do atrativo Itaipu Kids – desenvolvida pela Comunicação Social e Turismo de Itaipu, em parceria com o Complexo Turístico Itaipu – também ajudou a alavancar os números. O passeio, uma das novidades deste ano, é voltado para crianças de 6 a 13 anos de idade e teve 347 visitantes no mês.

A Visita Panorâmica e o Ecomuseu registraram um crescimento de 9%. Os números levantados levaram em consideração o fluxo de visitantes no período de 1º de janeiro a 31 de julho nos seguintes atrativos: Visita Panorâmica, Circuito Especial, Ecomuseu, Refúgio Biológico, Iluminação, Polo Astronômico, Visita VIP (com veículo elétrico), Kattamaram, Itaipu Kids, Itaipu Natureza e Itaipu Tecnologia.

Recorde anual

Em 2018, considerando as visitas turísticas e institucionais, nas margens brasileira e Paraguaia, Itaipu recebeu 1.024.549 pessoas, recorde anual de visitação. Foi a primeira vez que a usina superou a marca de 1 milhão de visitantes em um único ano.

(Com Itaipu)