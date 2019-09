NOSSO CANTO RECEBE MELHORIAS FRUTO DE EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA INÊS

O Executivo publicou o termo de fomento para aplicação de uma emenda impositiva, de autoria da Vereadora Inês Weizemann (PSD), beneficiando a Sociedade Civil Nosso Canto

O recurso, no valor de R$ 10 mil, é destinado melhorias e manutenção das instalações da Escola de Educação Básica Karin Knebel, na modalidade de educação especial, mantida pela OSC Nosso Canto.

O intuito foi de melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição. “Eu fiquei muito contente com a notícia da liberação desses recursos para o Nosso Canto. São dez mil reais que vão ser utilizados na manutenção das instalações da Escola de Educação Básica mantida pela Organização da Sociedade Civil Nosso Canto.

Inicialmente esses recursos seriam destinados, via emenda impositiva (25/2018), à reforma de quatro salas de aula do centro de Adaptação Neurológica Total que precisavam, de acordo com a diretoria da instituição, de novas paredes, da substituição de janelas, de pintura e de um novo piso, entre outras coisas. Porém a obra tornou-se inexequível e a pedido da própria diretoria, nós remanejamos os recursos para ajudar a sanar essa outra necessidade apontada pelo Nosso Canto. Fico muito feliz mesmo porque nas duas situações, seja na elaboração da emenda ou na análise do remanejamento, a direção da instituição foi ouvida, sugeriu e finalmente, foi atendida”.

O Centro de adaptação neurológica desenvolve atividades com pessoas com deficiência com algum grau de dependência, propondo ações de habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, buscando reintegrar essas pessoas à vida comunitária.

Para que os recursos destinados, via emenda impositiva dos Vereadores sejam liberados, as entidades precisam estar com a documentação, obrigações fiscais em dia como prestação de contras e em regularidade com políticas públicas. Com isso, os termos de fomento são publicados no diário oficial do município e a entidade dá início à execução dos serviços, dentro de 12 meses.

(Com Câmara Foz)