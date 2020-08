MP-PR PEDE QUE GOVERNO JUSTIFIQUE A NÃO PRORROGAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA

Ação pública movida pelo Ministério Público do Paraná, requer justificativas para a não prorrogação do decreto que impôs restrições preventivas à atual pandemia de coronavírus.

Relaxamamento. O Ministério Público do Paraná (MP-PR) entrou com uma ação pública para pedir que o Governo do Estado justifique as medidas que embasaram a não prorrogação do decreto estadual que impôs restrições preventivas à atual pandemia de coronavírus.

De acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (20), a ação é assinada pelas Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública de quatro macrorregiões de saúde do estado: Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel (que inclui também, Foz do Iguaçu).

A ação foi ajuizada após o governo estadual se negar a indicar as referências técnicas da nota emitida em 14 de julho que tornou sem efeito as medidas restritivas regionalizadas para o enfrentamento da Covid-19 que constavam do Decreto Estadual 4.942/2020.

Após a divulgação da nota, o MP-PR enviou ofício ao secretário de Estado da Saúde, “a fim de melhor conhecer a motivação, a justificativa utilizada para a não prorrogação do referido Decreto, bem como ter acesso aos critérios ou parâmetros pelos quais se pauta o Estado do Paraná diante dos possíveis riscos decorrentes da pandemia”.

Ante a falta de resposta, apesar da reiteração do pedido pelo MP-PR, foi necessário recorrer ao Judiciário, pois, conforme a ação, “somente assim, à vista da realidade a que vem dando causa o referido ente público, conseguir-se-á conhecer as informações perseguidas, para, na sequência, compreender se estão amparadas em justificativas técnicas, estratégicas e informações em saúde e averiguar se há ou não justa causa para o ajuizamento de outra ação”.

Avaliação de riscos

O MP-PR ressalta que, passados meses do início da pandemia, ainda não se conhecem os parâmetros pelos quais se pautou o Governo do Estado para deixar de prorrogar as medidas restritivas do Decreto Estadual 4.942/2020, muito menos os indicadores utilizados na avaliação dos riscos. Tal atitude, alega o MPPR na ação, representa afronta aos princípios constitucionais de publicidade, eficiência e motivação.

A ação requer que o Governo do Estado informe detalhadamente qual a orientação da vigilância epidemiológica que fundamentou a decisão de não prorrogação do Decreto Estadual 4.942/2020, se houve embasamento em outros parâmetros (e, nesse caso, quais seriam eles) e qual a matriz de risco seguida pelo Estado do Paraná para as ações relativas à contenção da pandemia.

