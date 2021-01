“Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou” (Romanos 8:37)

“Mais que vencedores…” Pense na ideia de completude que esse versículo retrata a vitória que recebemos: “em todas as coisas”. Não é somente em determinados tipos de problemas, doenças ou lutas, mas em todas as coisas! Que maravilha saber que através do amor de Deus, em Jesus, podemos vencer tudo que a vida nos trouxer… Em todas as aflições que surgirem, lembre-se: Jesus venceu na cruz, ressuscitou, lhe ama e intercede por você!

Ser “mais que vencedores” não significa não ter dificuldades. Significa crer que Jesus está contigo no barco, no meio da tempestade… Ele amou-nos, lutou em nosso lugar, venceu e partilha conosco a Sua Vitória. Além disso, Jesus venceu todos os males que poderiam nos separar do Amor de Deus e da Vida Eterna. Toda acusação do inimigo, todo poder das trevas, toda maldição, pecado e dor: Cristo venceu!

Ele lhe ajuda e lhe dá forças para vencer cada dia novo, cada problema e tribulação. Lembre-se: nada poderá lhe separar do amor de Deus, em Cristo Jesus! Creia!

Você é mais que vencedor!

– A vitória de Jesus é completa, apesar das aflições momentâneas dessa vida.

– Mantenha seu amor, fé e esperança firmes em Deus hoje e sempre!

– Ore e clame a Deus! Apresente-Lhe as suas dificuldades e temores.

– Medite e reflita em como deve ser a sua esperança na vitória.

OREMOS: