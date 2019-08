MASI DICE QUE NO PODEMS TENER PRESIDENTE Y PATRÓN

La senadora Desirée Masi (PDP) dijo ayer que el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente de la República Hugo Velázquez presentado en la Cámara de Diputados debe ya definirse y que su dilación es “una guerra de nervios” de Honor Colorado. “No podemos tener un Presidente y un patrón”, indicó en alusión al expresidente Horacio Cartes

Masi dijo que ante el rumor de un supuesto ofrecimiento del Ejecutivo de un cogobierno al cartismo, el presidente Abdo Benítez debe salir a hablar y lo podrá hacer si es que se considera el juicio político en el Congreso.

Puntualizó que no podemos tener un Presidente y un patrón. “Se tiene que optar y eso acá (en el Senado) vamos a decidir”, dijo. Instó a los diputados a destrabar “de una buena vez” el juicio político para que se trate en la Cámara de Senadores.

Respecto a la posibilidad de una doble acefalía en el Ejecutivo y cuáles serían las opciones, Masi dijo que el PDP “no se va a mover un pelo de lo que dice la Constitución”.

Señaló que si se produce esa situación, asume el presidente del Senado, Blas Llano, y se debe llamar a elección a vicepresidente y la gente deberá elegir. Puntualizó que su sector político no hará un pacto político con nadie con relación a esta situación.

Sobre lo ocurrido en relación al juicio, que se activó y luego se desactivó, señaló que eso deben responder quienes estuvieron detrás de eso: el cartismo, el PLRA y el Frente Guasu. Indicó que deben decir si había o no votos y no empezar a buscar responsabilidades. Puntualizó que el PDP no tiene ningún diputado.

Por otro lado, reclamó la negligencia del Congreso y específicamente de la Cámara de Diputados que no designó aún a sus integrantes para la Comisión Bicameral que investigará la firma del Acta Bilateral y que hace rato podía haber estado convocando a todos los involucrados en este tema.

Señaló que urgen una investigación y que hay algunos senadores “que no confiamos en la labor de la fiscalía”.

Apuntó que a diferencia de lo que pasa en el Ministerio Público, en la comisión bicameral se podrán hacer careos entre todos los que tuvieron intervención en la negociación de la cuestionada Acta Bilateral.

Apuntó que en la situación actual, con la amenaza del juicio político, el cartismo tiene condicionado al Gobierno y reiteró que no es posible que tengamos un Presidente y un patrón al mismo tiempo.

(Com ABC Color)