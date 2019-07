MARINO GARCIA ASSUME CADEIRA NA CÂMARA DE VEREADORES NESTA SEXTA-FEIRA

O ex-vereador conseguiu na Justiça a suspensão da medida de afastamento do cargo no Legislativo local

Em cumprimento às decisões judiciais, a presidência da Câmara acolheu parecer do setor jurídico e dará posse ao suplente de vereador Marino Garcia. Em despacho, a justiça federal confirmou que Marino não possui impedimentos para assumir o cargo de vereador, visto que está suspensa a medida cautelar de afastamento do cargo público. O documento foi assinado pela Juíza Federal Substituta Flavia Hora Oliveira de Mendonça.

Entenda o caso

No processo de requerimento de posse, analisado pelo setor jurídico da casa, consta também certidão da Justiça Eleitoral e cópia do documento de diplomação, atendendo assim aos preceitos legais. O ato de posse acontece nesta sexta-feira, 05 de julho, às 09h30min, no Gabinete da Presidência da Câmara. Marino assinará o termo de posse e fará o juramento. Com a posse de Marino, o vereador João Sabino, que atualmente ocupa a cadeira, deixa a função.

(Com Portal da Cidade)