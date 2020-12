MARIA, MÃE DE JESUS

Reflita e seja grato pela bondade e pelas bênçãos de Deus neste ano que passou!

Versículo do dia: “Minha alma exalta ao Senhor! Como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador”

(Lucas 1:46,47)

Sentado no pátio da Igreja da Visitação em Ein Karem, Israel, impressionou-me a exibição de 67 mosaicos do Magnificat, do latim “magnificar”, escritos em tantas línguas. Esses versos expressam a alegre resposta de Maria ao anúncio de que ela fora escolhida para ser a mãe do Messias.

Cada placa contém as palavras de Maria, incluindo: “Minha alma glorifica o Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador […]. Pois o Poderoso é santo e fez grandes coisas por mim” (Lucas 1:46-49). O hino bíblico gravado nos azulejos é uma canção de louvor na qual Maria relata a fidelidade de Deus a ela e à nação de Israel.

Maria está grata por ter sido agraciada por Deus e se alegra em Sua salvação (Lucas 1:47). Ela reconhece que a misericórdia de Deus se estendeu aos israelitas “geração após geração” (Lucas 1:50).

Ao refletir sobre o cuidado de Deus pelos israelitas, no passado, Maria louva a Deus por Seus atos poderosos em favor do Seu povo (Lucas 1:51). Ela também lhe agradece reconhecendo que a sua provisão diária vem da mão do Senhor (Lucas 1:53).

Maria nos mostra que relembrar as grandes coisas que Deus fez por nós é uma maneira de expressar louvor e pode nos trazer alegria. Nesta época de Natal, reflita sobre a bondade de Deus. Dessa maneira, você pode criar um mosaico de grande beleza com as suas palavras de louvor a Ele.

OREMOS: Senhor Jesus, quero agradecer pela Tua presença e proteção. Ensina-me a viver segundo a sua Palavra, ajuda-me a crescer. Quero aprender mais e mais de Ti. Em nome de Jesus, amém.

(Com Lisa M. Samra)