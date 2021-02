MAIS UMA EMPRESA DE VALOR

Depois da cooperativa Lar, destacada em matéria publicada na semana passada, outra companhia da região esteve em evidência nas páginas do jornal Valor Econômico, o mais conceituado diário de negócios e finanças do país.

Iniciativa do grupo cascavelense formado pelos empresários Valdinei Silva, Jorge Tasaki e Gilberto Lorenzi, sob a direção técnica do engenheiro e também sócio Thiago Gonzales, a Enerdinbo foi um dos exemplos citados na reportagem que abordou na edição da última quarta-feira (27) a forte expansão no Brasil das plantas de produção de energias renováveis.

Instalada em Ouro Verde do Oeste, a cerca de 60 km de Cascavel, a usina híbrida inaugurada em outubro pelo governador Ratinho Junior tem capacidade para gerar dois megawatts/hora/ano de biogás, suficientes para abastecer 6 mil residências, e 0,5 megawatts de energia solar.

Projetada para receber dejetos de até 100 mil animais por mês, a Enerdinbo está praticamente “limpando” todas as granjas de suínos na zona rural do município.

É o “porco verde” dando cria.

