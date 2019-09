MAIS SEIS UNIDADES DE SAÚDE PASSAM A FUNCIONAR EM HORÁRIO NOTURNO A PARTIR DE HOJE, SEGUNDA (02)

UBSs do Jardim São Paulo II, Vila C Velha e Nova, Padre Monti, Porto Belo e Morumbi III passam a atender das 07h às 20h

A Secretaria Municipal da Saúde (SMSA) anunciou na sexta-feira (30) a ampliação no atendimento de mais seis unidades básicas de saúde de Foz do Iguaçu. Com a medida, as unidades do Jardim São Paulo II, Vila C Nova e Velha, Padre Monti (Porto Meira), Porto Belo e Morumbi III passam a funcionar, a partir de hoje, segunda-feira (2), das 07h às 20 horas.

Outra importante mudança é a transferência do pronto-atendimento da UBS Padre Monti para a UBS do Profilurb II, ambas situadas na grande região do Porto Meira. O serviço de urgência e emergência na UBS do Profilurb II funcionará das 19h às 23h, enquanto a Padre Monti atenderá até às 20 horas somente casos de Atenção Básica.

A ampliação do horário de atendimento nessas unidades dá continuidade ao fortalecimento da rede de Atenção Básica do município e tem como foco o modelo preventivo de saúde. A UBS do Cidade Nova já funciona até as 22 horas. “Esse é mais um dos importantes avanços na gestão da saúde pública de Foz do Iguaçu e reflete o compromisso com o fortalecimento do modelo preventivo de saúde e da garantia do atendimento digno e de qualidade à população”, expressou o vice-prefeito e secretário de saúde, Nilton Bobato.

As seis unidades básicas de saúde integram a Estratégia Saúde da Família, que ganhou importantes reforços nos últimos meses. A Secretaria ressalta que todos os serviços ofertados durante o horário comercial serão mantidos no período noturno.

Investimentos

A implantação do horário noturno nas unidades básicas de saúde de Foz do Iguaçu é uma medida histórica no município e tornou-se possível com a tomada de decisões estratégicas na gestão pública. Nos últimos meses, mais de 200 novos profissionais de várias áreas da saúde, tais como médicos da família, especialistas, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, agentes comunitários de saúde e sanitaristas, passaram a reforçar a equipe da saúde pública de Foz do Iguaçu.

Com os investimentos em recursos humanos, a Secretaria Municipal de Saúde conseguiu habilitar as equipes do programa Saúde na Hora, do Ministério da Saúde. O programa prevê 42% a mais em repasses financeiros aos municípios que implantarem o horário noturno nas unidades básicas de saúde. Os novos investimentos vão resultar num importante salto na cobertura da Atenção Básica do município, passando de cerca de 50% para 72% de alcance da população.

Atenção para os novos horários

Cidade Nova: das 07h às 22h (serviço de atenção primária)

Jardim São Paulo II/ Vila C Velha/Vila C Nova/ Padre Monti/ Porto Belo e Morumbi III: das 07h às 20h

Profilurb II: serviço de atenção primária das 07h às 19h e serviço de urgência e emergência das 19h às 23h

(Com AMN)