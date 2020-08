LOUVAR A DEUS É UM EXERCÍCIO PARA A ALMA. PRATIQUE!

Anime-se, pratique exercícios – não apenas físico – mas do Espírito.

“ Tu és o meu Deus; graças te darei! Ó meu Deus, eu te exaltarei! Deem graças ao Senhor, porque ele é bom; o seu amor dura para sempre.”

(Salmos 118:28-29)

Assim como o corpo necessita de exercícios físicos para se manter saudável, nossa alma necessita da presença de Deus. Quando plantamos em nós um coração grato a Deus, estamos preparando nosso coração para o derramar do Espírito Santo. Por meio do louvor e da oração, recebemos de Deus o Seu Espírito Santo que alimenta a nossa alma.

Quem agradece fica mais leve e disposto, assim como quem pratica exercícios físicos. Aquele que não pratica qualquer atividade, tende a ficar indisposto e desanimado. Quem não tem um coração grato a Deus sofre de um problema parecido: baixa estima e falta de perspectiva.

Mas sempre há um momento para recomeçar e Deus sempre estará disposto a isto. Ele é misericordioso e quer realizar o melhor em nós! Anime-se, pratique exercícios – não apenas físico – mas do Espírito. Louve a Deus e tenha uma mente leve e um coração disposto.

Exercite a sua alma!

– Traga a sua memória o quanto Deus já fez pela sua vida. Ao lembrar do que Ele já fez, nos enchemos de esperança e gratidão.

– Use a sua boca para louvar a Deus! Busque proferir palavras que bendigam o Senhor. Ao louvá-lo nosso coração se enche do Espírito Santo.

– Tudo o que fizer para Deus, faça de coração leve sem esperar nada em troca. Deus se agrada daquele que O adora simplesmente por amor. O amor que Ele tem por nós é maior então fique tranquilo.

OREMOS: Senhor, como é bom falar Teu nome! És maravilhoso. Meu coração acalma ao pensar no Teu amor. Amor perfeito e provado. Muito obrigado por me colocar nos Teus átrios, Tua Palavra me guia. Te amo Deus! Em nome de Jesus! Amém!

(Com Bíblia On-line)