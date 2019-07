LIBERAÇÃO DE SAQUES DO FGTS SERÁ ANUNCIADA NA PRÓXIMA QUARTA, DI ONYX

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta quinta-feira que a nova liberação de saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço será apresentada na próxima quarta, e que a medida não terá impacto no financiamento de casas populares

O Palácio do Planalto planejava divulgar a liberação de recursos no evento de comemoração de 200 dias de governo, mas não se chegou a um modelo final sobre o que e quanto poderia ser liberado.

“O que queremos garantir é que não vai haver prejuízo para fontes de financiamento para casas populares”, disse Onyx ao final da cerimônia de 200 dias.

O governo falava inicialmente em uma liberação em torno de 30 bilhões de reais. Em entrevista ao jornal Valor Econômico na última terça-feira, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, afirmou que o valor seria de 42 bilhões de reais. Na entrevista, Onyx —que se reuniu nesta quinta com Guedes e tratou do tema— falou apenas em “mais de 21 bilhões de reais”.

Os valores alarmaram o setor da construção civil, que tem seu financiamento baseado principalmente nos recursos do FGTS. Em nota, o vice-presidente de Habitação Popular do SinduCon-SP, Ronaldo Cury, afirmou que a liberação de depósitos do FGTS para fomentar o consumo poderá colocar em risco a sustentabilidade do fundo no longo prazo.

O governo, no entanto, vê a medida como uma oportunidade de dar uma injeção de ânimo na economia e conseguir recuperar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) até o final deste ano. A estimativa de expansão do PIB em 2019 está em 0,81%.

(Com Reuters)