LA IGLESIA CRUZÓ A EDUARDO VALDÉS POR SUS DICHOS SOBRE EL PAPA FRANCISCO Y EL ABORTO

La Conferencia Episcopal dijo que “nadie puede hablar en nombre del Papa”; el exembajador en el Vaticano había dicho que Bergoglio iba a “entender” si se aprobaba el aborto

a Conferencia Episcopal Argentina le respondió ayer a Eduardo Valdés, exembajador en el Vaticano, por haber dicho que la despenalización del aborto será ley y que el papa Francisco “lo va a entender”.

“Los obispos argentinos expresamos el compromiso irrevocable del Santo Padre para con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, dice el comunicado que ayer dio a conocer la cúpula de la Iglesia.

La Conferencia Episcopal además replicó en el texto un fragmento de la carta “Francisco, el papa de todos” en la que afirmó que el Sumo Pontífice habla solo a través de sus voceros oficiales.

El mensaje de los obispos

“Francisco se expresa en sus gestos y palabras de padre y pastor, y a través de los voceros formalmente designados por él. Nadie ha hablado ni puede hablar en nombre del Papa”, expresaron los obispos en el texto.

Este fue el segundo cortocircuito entre el Frente de Todos y la Iglesia por el tema del aborto en los últimos días. Aunque, en esta oportunidad, según Valdés, todo surge de un error. “Se equivocaron, quedan en un papel desgraciado”, dijo a LA NACION Valdés.

La frase de la polémica

La polémica se desató el domingo, cuando en una entrevista con La Once Diez el legislador electo sostuvo que “la interrupción voluntaria del embarazo va a ser ley, cómo va a ser no lo sé”. Y agregó: “Uno conoce y ve las sociedades hacia dónde evolucionan. He querido deconstruirme, como dicen ahora, pero no tengo duda de que cuando hay embrión hay vida, es mi convicción. Ahora, yo sinceramente creo que quien no piensa como yo no tiene que ir preso”.

En ese punto, y ante una repregunta, aclaró: “Francisco debe pensar lo contrario, pero la sociedad civil va por un lado y lo religioso va por otro. No soy un fanático verde, pero entiendo a la sociedad. [Francisco] Va a entender e interpretar cómo marcha el mundo, pero nunca va a decir que está de acuerdo. No veo un conflicto por esto”.

Esto se sumó a las declaraciones que hizo hace unos días Alberto Fernández, cuando aseguró que va a intentar que la despenalización “salga cuanto antes” y anunció que “va a haber un proyecto de ley mandado por el presidente tan pronto lleguemos”.

Pocas horas después, Víctor Fernández, uno de los obispos que mejor expresan el pensamiento de Francisco, salió al cruce del mandatario electo.

“Si yo pudiera hablar con Alberto, le preguntaría si vale la pena comenzar su mandato con un tema que tanto divide a los argentinos y que tanta tensión ha provocado”, planteó el arzobispo. Y reclamó que “dejen al Papa tranquilo”.

Así, pocos días antes del traspaso de mando, Valdés, amigo de Alberto Fernández y cuyo nombre estuvo entre los potenciales integrantes del elenco que habitará la Casa Rosada, aunque finalmente jurará como diputado, hizo escalar el conflicto y obligó a la Iglesia a emitir un comunicado.

En su respuesta, la Iglesia no dejó espacio para interpretaciones.

“Subordinar su magisterio doctrinal a coyunturas políticas resulta inaceptable. Por eso, invitamos a descubrir que el aporte a la realidad del país que pueda dar Francisco hay que encontrarlo en su abundante magisterio y en sus actitudes como pastor, no en interpretaciones tendenciosas y parciales”, concluyeron en el escrito los religiosos.

Valdés le había respondido también a monseñor Aguer por haber dicho que se debía “excomulgar al presidente que legalice el aborto”.

“En Italia está legalizado el aborto y no excomulgaron a nadie”, expresó el dirigente kirchnerista.

Durante la campaña, y después del triunfo, el presidente electo siempre sostuvo la misma posición a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

(Com La Nacion)