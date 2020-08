JUSTIÇA PENHORA CONTAS DO PASTOR VALDEMIRO SANTIAGO E DA IGREJA MUNDIAL

Inadimplência. Igreja alega que com os templos fechados houve uma queda enorme na arrecadação dos dízimos pagos pelos fiéis.

A Justiça de São Paulo penhorou R$ 246,6 mil das contas bancárias do pastor Valdemiro Santiago e da Igreja Mundial do Poder de Deus. A decisão foi tomada em razão de uma dívida no pagamento do aluguel de um dos seus templos, em São Paulo. As informações são do colunista Rogério Gentile.

A cobrança é referente a aluguéis não pagos em 2018 e 2019. Apesar disso, a igreja disse à Justiça que foi obrigada a deixar de honrar contratos firmados por conta da pandemia do novo coronavírus. No processo, a igreja alega que com os templos fechados houve uma queda enorme na arrecadação dos dízimos pagos pelos fiéis.

Para a defesa do pastor Valdemiro, ele não pode ser responsabilizado pela dívida, pois não tem nenhuma relação jurídica com a Igreja Mundial. O pastor alega ainda que não assinou o contrato de locação, assim como seu nome não faz parte da ata fundacional nem do estatuto social da igreja.

Chalartanismo

O pastor Valdemiro Santiago sempre está repleto de diversas polêmicas em seu redor, recentemente ele publicou um vídeo nas plataformas do Google, onde ele comenta sobre as ‘sementes’ que são a cura do novo coronavírus (Covid-19).

Após grande repercussão do vídeo em questão, autoridades do Ministério Público Federal, decidiram pedir uma ação para o Google que retirem o vídeo do pastor do ar, e também foi aberta uma ação de estelionato contra o pastor Valdemiro.

(Da Redação com ISTOÉ)