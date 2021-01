JESUS, O VERDADEIRO MELHOR AMIGO!

“Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus; ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou”

(2 Samuel 22:7-8)

Quando você sente que ninguém se importa contigo e que não existe amor, essa é a hora de recostar-se nos Meus braços e ali encontrar paz. Quando fica desanimado e sente-se um caso perdido, contemple o Meu rosto maravilhoso, e veja que Eu estou sorrindo para você, pois Eu te amo do jeito que você é.

Quando sente-se preocupado ou frustrado, corra para Mim, pois serei o seu companheiro perfeito. Se sentir que ninguém consegue entender as dificuldades pelas quais está passando, isso não é verdade, porque Eu sempre entendo. Quero muito saber dos seus problemas e resolvê-los. Essa é a hora de correr para Mim, de Me contar os problemas, o que o preocupa e inquieta, as suas ansiedades, e vou lhe dar as soluções que dissiparão tudo isso.

O Senhor Deus, diante da perfeição do Seu amor, do tamanho das Suas obras e da grandiosidade do Seu poder, tem cuidado e preocupação individual com cada um de nós. Ele prepara momentos especiais para que eu possa conversar intimamente com Ele, e me derramar na Sua presença, como neste momento de em que me alimento espiritualmente a cada dia. Por isso oro a Deus, em nome do Senhor Jesus! Sempre que enfrentar um problema diário, apresento-o a Jesus. Confio e espero n’Ele. Submeto-me à vontade e ao tempo de Deus. Ele vai me ajudar!

OREMOS:

Senhor meu Deus, obrigado porque sempre me ajudas nos meus dilemas diários… Ajuda-me a entregar todos meus problemas em Tuas mãos, confiando que o Senhor faz a Tua vontade em minha vida, no Teu precioso tempo. Tu és um Deus de milagres! Tu és o meu melhor e mais verdadeiro amigo! Ensina-me a Te obedecer em tudo que mandas e ensinas na Tua Palavra! Em nome de Jesus, eu te peço. Amém!

(Com Bíblia OnLine e Devocional Diário)