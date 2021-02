Itaipu: REFÚGIO BIOLÓGICO É OPÇÃO SEGURA DE PASSEIO PARA A FAMÍLIA NESTE CARNAVAL

Turistas no recinto das harpias, no Refúgio Biológico Bela Vista – Fotos: Rubens Fraulini/Itaipu

Para quem estiver em Foz do Iguaçu neste feriadão de Carnaval, uma boa opção de passeio é o Refúgio Biológico Bela Vista (RBV), da Itaipu Binacional. Localizado junto à usina, com acesso a partir do Centro de Recepção de Visitantes, o RBV terá funcionamento diferenciado: irá abrir nesta segunda-feira (15), dia da semana em que normalmente está fechado para visitação.

Criado há 36 anos, no dia 27 de junho de 1984, o Refúgio abriga diversos projetos de conservação de fauna e flora e de educação ambiental. Conta com um plantel de animais típicos do bioma regional (a Mata Atlântica), como a onça, harpia, veado-bororó, anta e cervo-do-pantanal, que encantam adultos e crianças.

Com zoo e trilhas pela mata, Refúgio Biológico Bela Vista é opção de entretenimento e informação para toda a família

Alguns desses animais foram resgatados do tráfico ou de acidentes. Outros fazem parte de importantes projetos de reprodução de espécies ameaças, como a harpia. Percorrendo as trilhas do RBV, os turistas participam de uma experiência que une entretenimento, aprendizagem e contato com a natureza.

Guia orienta os visitantes no início da trilha do Refúgio

Por se tratar de uma opção de passeio ao ar livre e que cumpre os protocolos de enfrentamento da pandemia (como álcool em gel disponível durante todo o trajeto, obrigatoriedade do uso de máscara e distanciamento social, inclusive com limitação do número de vagas), é uma opção que tem sido bastante procurada.

Dos atrativos da Itaipu, o RBV é o que registrou a menor queda de público neste último mês de janeiro, na comparação com o mesmo período em 2020, quando o turismo ainda não tinha sido impactado pela pandemia de covid-19. A queda de visitação foi de apenas 5%. Em janeiro de 2021, quase 3.500 pessoas visitaram o RBV, das quais 21% são moradores de Foz do Iguaçu e região.

A comerciária Carmem Maria, acompanhada do pai, Tomaz, e da filha, Maria Luiza

A comerciária Carmem Maria Gaitkoski, apesar de morar em Foz do Iguaçu, visitou o RBV pela primeira vez nesta semana. De férias, aproveitou para conhecer o Refúgio com os pais, a irmã e a filha. “Achei o passeio muito bem organizado, desde o agendamento pela internet, o embarque com álcool em gel, a orientação sobre a água [recomenda-se levar a própria garrafa para consumo]. Bem tranquilo e seguro”, afirmou.

Horários dos passeios

Confira, abaixo, os horários dos passeios oferecidos pelo Complexo Turístico Itaipu neste feriado de Carnaval. O atendimento no guichê, no Centro de Recepção de Visitantes, é das 8h às 18h30. Recomenda-se que os visitantes levem suas garrafinhas para o consumo de água (é possível reabastecer em alguns pontos do passeio).

Refúgio Biológico (20 vagas por passeio): horário especial de feriado nesta segunda e terça-feira: 8h30 | 9h30 | 10h* | 10h30 | 13h30 | 14h30 | 15h* | 15h30. *Nesses horários, passeio realizado com veículo fechado.

Itaipu Panorâmica: diariamente, das 8h30 às 17h, com saídas a cada 30 minutos. Duração média do passeio: 1h10.

Ecomuseu: diariamente, das 10h às 18h. Transportes partindo do Centro de Recepção de Visitantes a cada meia hora. Último às 17h30.

(Com assessoria/Itaipu)