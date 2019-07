ITAIPU LEVA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM ENERGIA, ÁGUA E MUDANÇAS DE CLIMA A FÓRUM INTERNACIONAL

A usina de Itaipu participa de uma agenda de três dias durante o Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU)

O diretor-geral brasileiro da empresa, general Joaquim Silva e Luna, e o diretor-geral paraguaio, José Alberto Alderete, levaram para o evento, nesta segunda-feira (15), propostas de soluções sustentáveis em água e energia que atuem de forma positiva sobre as mudanças climáticas.

Os dois diretores, acompanhados da diretora financeira paraguaia, Monica Perez, apresentaram aos parceiros informações de como a Itaipu vem atuando em prol do desenvolvimento sustentável da região. O superintendente de gestão ambiental, Ariel Scheffer da Silva, participa como painelista técnico de um dos eventos paralelos. A agenda em Nova York inclui ainda uma reunião, nesta terça-feira (16), entre os diretores-gerais e o Subsecretário-Geral das Nações Unidas para o Desenvolvimento Econômico, Liu Zhenmin.

O programa do fórum começou no último dia 9 prossegue até sexta-feira, 19. O Fórum Político de Alto Nível é a plataforma central das Nações Unidas para dar seguimento à Agenda 2030. O tema deste ano é “Capacitar pessoas e garantir inclusão e a igualdade”. Além das sessões oficiais, o evento abrange mais de 130 reuniões paralelas, 36 exposições e oito atividades especiais.

A programação da Itaipu, organizada em parceria com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (Undesa), inclui a 3ª Reunião do Conselho Consultivo da parceria Soluções Sustentáveis em Água e Energia, o evento paralelo “Aumento das ações contra as mudanças climáticas através de soluções integradas de água e energia”, além de reuniões bilaterais com representantes de organismos internacionais e instituições ligadas à água e energia.

A reunião do Conselho Consultivo, com a participação de 25 líderes globais, ocorreu na sala de reuniões da Undesa. Após apresentação do progresso do plano de trabalho 2019, foram definidos planos futuros, direções e recomendações para a Rede Global de Soluções Sustentáveis em Água e Energia. Lançada em dezembro de 2018, na COP 24, a Rede tem como parceiros organizações, governos e empresas que são referência em água e energia – entre eles, a Itaipu Binacional.

“A usina de Itaipu, que tem uma grande preocupação em tratar, de forma sustentável, de questões diretamente ligadas a sua atividade-fim, que é a produção de energia, preservando a água e sua gente do entorno, tem muito a contribuir para a agenda internacional”, diz o diretor Silva e Luna.

No evento “Aumento das ações contra as mudanças climáticas através de soluções integradas de água e energia: Cumprimento do Acordo de Paris e da Agenda 2030”, foram compartilhados conhecimento e experiência em abordagens integradas de água e energia em apoio à mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

(Com Iraipu)