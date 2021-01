Infraestrutura: COM ATUAL MODELO DE PEDÁGIO TODOS PERDEM, EM ESPECIAL O TURISMO

“ O povo não pode ser enganado”, protesta Fruet contra o novo modelo proposto pelo governo.

O deputado estadual Soldado Fruet do PROS (foto lateral) participou na manhã de terça-feira (19) da primeira reunião remota da Frente Parlamentar sobre o Pedágio em 2021 e defendeu a necessidade da mobilização dos políticos e da sociedade paranaense contra o modelo proposto pelo Governo Federal para as novas concessões de pedágio nas rodovias do Estado. “Povo não pode ser enganado de novo com pedágios caros”, diz Soldado Fruet

“Estão querendo passar a mão na nossa cara de novo com esses pedágios caríssimos”, declarou, referindo-se à informação repassada pelo Ministério da Infraestrutura à bancada federal de que as licitações manterão a cobrança da taxa de outorga, além de limitar o desconto máximo que os concorrentes podem apresentar nas tarifas.

Perde o Turismo

Cataratas do Iguaçu, principal atrativo turístico de Foz do Iguaçu

Segundo o Soldado Fruet, quem está sendo mais prejudicado é a população. “Nossa região turística de Foz do Iguaçu não consegue se desenvolver porque os visitantes têm que passar por um calhamaço de pedágios”, apontou.

Para evitar que os altos valores das tarifas de pedágio sejam mantidos com o novo modelo, ele disse que é preciso que os deputados se unam para no próximo mês de fevereiro já colocar em pauta na Assembleia Legislativa os projetos de lei que estipulam critérios para baratear o custo das concessões rodoviárias aos paranaenses.

O Turismo é fonte vital para a economia de Foz do Iguaçu, a “Terra das Cataratas”

Apoio a mobilizações

O líder do PROS reiterou seu apoio às mobilizações regionais em prol de um modelo de pedágio que alie tarifas justas com as obras necessárias, citando como exemplo o posicionamento do presidente do Programa Oeste Desenvolvimento (POD), Rainer Zielasko, que agrega 43 associações comerciais. Ele participou da reunião da Frente Parlamentar e foi taxativamente contra a proposta do Governo Federal de manter a taxa de outorga, que considera uma bitributação.

O parlamentar também cobrou a realização de audiências públicas “para a verdade prevalecer, pois vão querer enganar o povo dizendo que vai ter desconto, que vão duplicar, mas vamos mostrar que este modelo é ruim”.

(Por Elson Marques, da Redação, com Banda B)