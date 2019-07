INCRIÇÕES PARA AULÕES GRATUITOS DO ENEM ESTÃO ABERTAS; VEJA COMO PARTICIPAR

Curso preparatório é ofertado aos sábados na UniAmérica em parceria com a plataforma Descomplica

A UniAmérica Centro Universitário em parceria com o Descomplica continua ofertando o UniAprova, uma série de aulões gratuitos para quem deseja mandar bem no Enem.

Dentre as aulas, estão previstas revisões de conteúdo envolvendo Redação, Geografia, Física, Português e simulados, contando com uma metodologia de aprendizagem eficaz e professores especialistas em cada área. As aulas serão ofertadas até o dia 26 de outubro. A cada semana uma nova disciplina é abordada.

Confira o cronograma de aulas:

28 de julho – Descomplica Biologia

03 de agosto – Descomplica Física I

10 de agosto – Descomplica Geografia

17 de agosto – Descomplica Química I

24 de agosto – Descomplica Química II

31 de agosto – Descomplica Física II

Para participar, os interessados devem levar um quilo de alimento não perecível no dia de cada aula, que será doado a uma instituição de caridade de Foz do Iguaçu. Os aulões do UniAprova acontecem aos sábados, das 14h às 17h, na UniAmérica – Centro Universitário.

Os primeiros 1.000 inscritos também ganham acesso ao curso online do Descomplica, a maior plataforma de cursos digitais com foco em pré-vestibular do Brasil. O acesso ficará disponível até o dia 26 de outubro.

Inscrição

Para participar das aulas, é necessário fazer a inscrição pelo site: uniamerica.br/uniaprova. O número de vagas por semana é limitado.

Serviço

Aulões do Enem

Inscrições: uniamerica.br/uniaprova

Local: UniAmérica Av. das Cataratas, 1118 – Vila Yolanda, Foz do Iguaçu – PR

Mais informações: 2105-9001 ou pelo WhatsApp: 45 99860-5675

(Com Portal da Cidade)