IAP CONCEDE LICENÇA AMBIENTAL PARA AMPLIAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO CATARATAS

O projeto, custeado pelo Fundo Iguaçu, permitirá voos sem escala para EUA e países europeus

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) concedeu licença prévia ambiental para o projeto de ampliação da Pista de Pouso e Decolagem (PPD) do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, que já pode ser licitado. A informação foi confirmada pelo secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Além da licença ambiental, foram realizados os estudos arqueológicos necessários para obtenção da anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Os dois estudos, de meio ambiente e arqueologia, foram bancados pelo Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu (Fundo Iguaçu), ao custo de aproximadamente R$ 330 mil.

Pelo projeto, que também faz parte de um acordo maior de cooperação entre o Fundo Iguaçu e a Infraero, a pista de pouso e decolagem do aeroporto vai aumentar dos atuais 2.195 para 2.800 metros de extensão.

O piso vai receber uma camada de revestimento especial chamada SMA (Stone Matrix Asphalt), que permite um ganho de performance de aproximadamente 20%. Ou seja, com o SMA, a pista ficará com mais de 3.300 metros, o que possibilitará voos sem escala para EUA e países europeus.

O investimento na obra será de R$ 70 milhões, dos quais, R$ 55 milhões serão investidos pela Itaipu Binacional, e o restante, pela Infraero.

Fundo Iguaçu

Instituição sem fins lucrativos, criada com a missão de ser agente de fomento ao turismo local e regional, o Fundo Iguaçu tem sido parceiro das principais obras de infraestrutura na cidade, principalmente da modernização do terminal iguaçuense.

Piolla diz que a instituição já investiu cerca de R$ 3 milhões nos projetos do novo Plano Diretor do Aeroporto Internacional, do novo sistema de pistas, da duplicação do acesso, da ampliação do pátio de estacionamento de aeronaves, recape da pista atual, além da licença ambiental e estudos do Iphan para ampliação da atual pista de pouso e decolagem.

“Inicialmente, no projeto do novo sistema de pistas do Aeroporto, doado pelo Fundo, a pista atual seria ampliada para 3 mil metros de extensão e convertida, posteriormente, em pista de taxiway, tendo uma pista nova, paralela à atual, como principal. Após entendimentos com a Secretaria de Aviação Civil (SAC), Infraero, Itaipu e o Governo do Paraná, o projeto foi adaptado, ampliando dos atuais 2.195 para 2.800 metros de extensão”, explica.

A nova pista, segundo ele, ficará para o próximo horizonte de expansão do aeroporto e a cargo da iniciativa privada, que deverá assumir a gestão a partir de 2021. Os projetos já estão prontos, afirma.

“Com a entrega da licença ambiental e da autorização do Iphan, avançamos mais uma etapa dentro do compromisso assumido entre o Fundo e a Infraero para o projeto de expansão do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu”, avalia o presidente do Fundo Iguaçu, Enio Eidt.

Abertura de mercado

“É muito representativa esta conquista (licença ambiental) pois já permite dar sequência para efetivação dos passos seguintes da ampliação da pista. Essa obra, somada a repaginação do aeroporto, vai possibilitar que as companhias aéreas nacionais e internacionais expandam ou abram novas rotas ligando Foz do Iguaçu á dezenas de destinos”, acredita o vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Paraná (ABAV-PR), Felipe Gonzalez.

Apoio

“Desde a sua fundação, o Fundo Iguaçu desempenha um papel importante na Gestão Integrada do turismo local e contribue significativamente para o desenvolvimento da cidade. A nova diretoria dará continuidade ao apoio de ações que visam o crescimento do turismo sustentável e á infraestrutura”, observa Eidt.

(Com Portal da Cidade)