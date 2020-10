“Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele” (1 João 2:15)

A Bíblia quando menciona o “mundo” pode estar se referindo ao planeta físico onde vivemos, ao conjunto das nações, à raça humana, ou como neste caso, ao sistema corrompido das coisas e valores deste mundo caído. No versículo de hoje, o amor ao mundo nos fala do interesse e apego a tudo que dá lugar ao orgulho, egoísmo e outros pecados. O desejo e admiração pelos atrativos do mundo irão se opor ao amor e dedicação prestados a Deus e à Sua vontade.

Observe na sua vida as atividades, ideias, sentimentos ou hobbies, isso tem tomado o lugar de Deus no seu coração? A que você dedica mais o seu tempo, esforço e dinheiro? Retire os ídolos que estão no seu coração. Entenda que não é errado sonhar em ter coisas melhores na vida. O problema é quando estas mesmas coisas se tornam as mais importantes para você. O amor do Pai precisa ser o primeiro no seu coração, todo o resto será acréscimo, não o principal.

Dedique o seu amor à causa correta:

Ore e peça a Deus que lhe ajude a identificar as áreas ou as tendências mundanas das quais você tem se inclinado.

Peça perdão, se sabe que tem amado mais ao mundo que ao Senhor… Procure viver sempre com o objetivo de ter Deus em primeiro lugar no seu coração.

Tome cuidado para que as coisas simples do dia a dia não se tornem ídolos na sua vida: relacionamentos, dinheiro, lazer, status, vícios, etc.

Busque aprender na Bíblia como amar mais a Deus. Todos os dias reserve um tempo para leitura e meditação.

Não há nada nem ninguém neste mundo que mereça mais o nosso amor do que o Senhor Deus.

OREMOS: