GUEDES FAZ 1ª APRESENTAÇÃO COMO MINISTRO DA ECONOMIA NO NORDESTE NESTA 5ª

Evento é do Poder360 e Sistema Jangadeiro; Seminário terá transmissão ao vivo no YouTube

O ministro Paulo Guedes (Economia) tem nesta 5ª feira (5.set.2019) sua 1ª agenda pública na região Nordeste desde que assumiu o posto, no início deste ano.

O ministro falará no seminário “A Nova Economia do Brasil – o impacto para a região Nordeste”, realizado pelo Poder360 em parceria com o Sistema Jangadeiro, grupo de comunicação cearense dono do jornal Tribuna do Ceará e de transmissoras da Band e SBT no Estado.

O evento será realizado no Espaço Coco Bambu Por Toca, na capital cearense, das 14h às 15h30. A participação é restrita a convidados, mas o seminário terá transmissão ao vivo pelo canal do Poder360 no YouTube.

Guedes falará para cerca de 400 empresários da região sobre os planos do governo federal para a economia brasileira nos próximos anos e como as propostas devem impactar o crescimento no Nordeste.

Governo e Região Nordeste

Jair Bolsonaro foi eleito presidente em outubro do ano passado com vitória em 16 unidades da Federação. Não alcançou a liderança, no entanto, em nenhum dos 9 Estados do Nordeste.

Seu oponente, Fernando Haddad (PT), teve 69,7% dos votos válidos na região. Foi a única em que o militar saiu derrotado.

Passados 8 meses de governo, o presidente mantém uma relação ainda afastada da região, coleciona atritos com governadores e enfrenta consistente rejeição.

Em julho, Bolsonaro protagonizou episódio em que foi fortemente criticado após se referir aos nordestinos como “paraíbas“. De lá pra cá, sua taxa de reprovação disparou na região. Segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta semana, 52% dos moradores do Nordeste consideram seu governo ruim ou péssimo. Na pesquisa anterior, de julho, eram 41%.

A pauta econômica é de grande interesse da região. Com deficiências estruturais e maior dependência de programas de transferência de renda, o Nordeste enfrenta uma série de dificuldades para engatar ritmo de crescimento.

Segundo dados do IBGE, a região tinha, no 2º trimestre deste ano, 3,64 milhões de pessoas sem emprego. O número corresponde a 28,5% do total de desempregados no país. A taxa de desocupação regional era de 14,6%, acima da média geral, de 12%.

Estimativa da Tendências Consultoria mostra também que a região cresce em ritmo ainda mais lento que o restante do país. Em 2018, estima-se que o PIB (Produto Interno Bruto) nordestino tenha crescido 0,6%, contra uma alta nacional de 1,1%.

(Com Poder360)