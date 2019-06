GREVE GERAL NA SEXTA DEVE TER A ADESÃO DE MAIS DE 30 CATEGORIAS NO PR

Trabalhadores de pelo menos 31 categorias prometem cruzar os braços nesta sexta-feira (14) no Paraná, em adesão à greve geral chamada pelas centrais sindicais

O movimento é em protesto aos cortes de orçamento destinados à Educação e a Reforma da Previdência. Mas também têm outras pautas, como o pagamento da data base e a valorização das categorias.

Porém, o número ainda pode subir. Motoristas e cobradores ainda devem decidir se aderem ou não ao movimento, assim como os caminhoneiros autônomos, que estariam divididos sobre participar deste dia de greve geral. Entre as entidades que já declararam a adesão estão servidores públicos da esfera municipal, estadual e federal, de áreas diversas, como a educação, saúde e segurança pública.

Os metalúgicos também devem participar e anunciam que serão realizadas cinco carreatas “gigantescas” no dia da manifestação geral. A informação é do Comitê Unificado da Greve Geral no Paraná. Os bancários decidiram, na noite de ontem, que irão participar da paralisação.

O Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismac) e o Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba (Sismuc), em assembleia conjunta realizada no dia 6 de junho, definiram pela participação. Eles somam mais de 20 mil trabalhadores. “A Reforma da Previdência é desumana e tem como objetivo acabar com a aposentadoria dos trabalhadores, e privilegiando alguns setores”, diz o texto de convocação de adesão ao movimento.

A pauta do dia de greve geral acabou incluindo outras demandas, como a dos servidores estaduais, que no momento reivindicam a data base das categorias, além da aposentadoria. A geração de emprego também é uma dos motes do protesto, já que o País vem patinando nesta setor nos últimos anos. Hoje seriam mais de 12 milhões de desempregados no Brasil.

Categorias confirmadas

• SMC: Metalúrgicos da Grande Curitiba

• SISMAC: Escolas

• SISMUC: CMEIS, Escolas e quadro geral dos servidores da prefeitura de Curitiba

• SIFAR: Quadro geral das servidoras e servidores de Araucária

• SISMMAR: Magistério Municipal de Araucária

• APUFPR – SSIND- Trabalhadoras/es da UFPR

• Bancárias/os

• SINDIPETRO: Petroleiras/os

• SINJUTRA: Servidoras/es Públicos Federais da Justiça do Trabalho

• SINDTEST: Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior no estado do Paraná

• SINSEP: Sindicato dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais

As seguintes entidades que compoem o FES- Fórum das Entidades Sindicais definiram aderir a greve geral convocada pelas centrais sindicais contra a reforma da Previdência e ainda em defesa da data-base:

• Educação Básica – escolas e colégios estaduais: APP-Sindicato

• Instituições Estaduais de Ensino Superior – IEES – Universidades estaduais: Assuel (Londrina) Sindiprol/Aduel (Londrina) Sinteemar e Sesduem (Maringá) Sinteoeste e Adunioeste (Cascavel) Sintespo (Ponta Grossa) Sintesu (Guarapuava) Unespar (7 universidades)

• Saúde SindiSaúde-PR

• Meio Ambiente e Agricultura: SindiSeab

• Segurança Pública:

– Apra (polícia militar);

– Sindespol (escrivães);

– Sipol (investigadores);

– UPCB Bombeiros (bombeiros militares);

– Sindarspen (agentes penitenciários);

– Sinssp-PR (servidor@s técnic@s administrativos);

– Sindespol (polícia militar);

– Sinclapol (polícia Civil);

– Adepol (associação de delegados)

• Sinpoapar- Peritos

• Assofepar, AVM e Amai (associações de militares)

• Estradas e Rodagem: Sinder

• Detran: SinDetran

• Servidores do Judiciário: Sindijus-PR (Judiciário)

• SindiMP-PR (Ministério Público)

Fonte: Comitê Unificado da Greve Geral no Paraná

(Com Bem Paraná)