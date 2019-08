GOVERNI INVESTE R$ 53 MILHÕES NO LITORAL E ANUNCIA INTERVENÇÕES EM DUAS PRAIAS

O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve neste sábado (10) em Matinhos para a entrega oficial de obras de saneamento que somam R$ 50 milhões

Ele também assinou Termos de Adesão para obras de revitalização em duas importantes praias – na Praia Central de Guaratuba e no molhe da Praia Mansa de Caiobá. O investimento apenas nessas duas ações será de R$ 4,25 milhões. Outros R$ 3,3 milhões serão destinados a intervenções da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas em cinco municípios. Esses investimentos do Governo do Estado no Litoral somam R$ 57,5 milhões.

“Este investimento está dentro de um projeto de desenvolvimento para o Litoral. A região ficou por muito tempo esquecida. A ideia agora é agir com velocidade para recuperar esse tempo que foi perdido”, afirmou o governador. “Queremos atrair mais investimentos imobiliários, turistas e consequentemente mais empregos”, completou.

O montante destinado por meio da Secretaria do Desenvolvimento Urbano refere-se a seis editais de licitações, incluindo transferências voluntárias e recursos do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), linha de crédito operacionalizada em parceria com a Fomento Paraná e o Paranacidade. As ações vão beneficiar os municípios de Antonina, Morretes, Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, confirmou Ratinho Junior em encontro com prefeitos da região.

A maior parte do investimento da secretaria estadual será concentrado em Antonina. Serão R$ 1,6 milhão para pavimentação, sinalização e urbanismo em ruas da cidade. A outra parte será dividida entre Morretes (R$ 380 mil), Guaratuba (R$ 842 mil) e Pontal do Paraná (R$ 425 mil), também em obras de pavimentação.

“São ações voltadas para melhorar a vida das pessoas, de um governo que olha para o Litoral”, ressaltou João Carlos Ortega, secretário do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas. Ele pediu aos prefeitos a apresentação de mais projetos executivos para que o Governo possa ampliar a realização de obras estruturantes.

Praias

A revitalização das praias do Litoral consiste, em Caiobá, na melhoria da estrutura do molhe da Praia Mansa, paredão em forma de cais que funciona como um quebra-mar. O investimento é de R$ 600 mil. “Isso muda a cara de Matinhos, o munícipio que é a segunda casa dos paranaenses”, disse Ruy Hauer, prefeito da cidade.

Guaratuba terá uma intervenção em todo o calçadão da Praia Central, castigado pelas recentes ressacas do mar. O repasse do Governo do Estado é de R$ 3,6 milhões – a obra deve ficar pronta antes da temporada de verão. “Fomos muito castigados pelas marés altas. É algo emergencial que visa atender o veranista já da próxima temporada”, destacou o prefeito do município, Roberto Justus.

Ratinho Junior explicou que o Governo trabalha para realizar as engordas da orla de Matinhos e também de Guaratuba. “Só assim vamos resolver os problemas”, disse.

Sanepar

O pacote da Sanepar, no valor de R$ 50 milhões, contempla três municípios. Neste sábado, o governador inaugurou a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Solimar, em Matinhos, que praticamente dobrou a capacidade, passando de 210 litros por segundo para 402 litros por segundo. O valor do investimento foi de R$ 22 milhões.

Em Pontal do Paraná, a obra de readequação da Estação de Tratamento de Esgoto Ipanema permitiu que a capacidade subisse de 140 litros por segundo para 345 litros por segundo, com custo de R$ 23,6 milhões.

“Essas ações da Sanepar comprovam que o Paraná tem o Litoral mais limpo do Brasil em termos de saneamento”, destacou o governador.

Pontal ganhou ainda mais dois reservatórios: no Balneário Atami (1 milhão de litros) e no Balneário de Canoas (2 milhões de litros), cujos investimentos somados foram de R$ 2,9 milhões. A Sanepar fez, ainda, a recuperação estrutural do Reservatório Central Brejatuba (3 milhões de litros), na Rua Coronel Carlos Mafra, com orçamento de R$ 1 milhão.

“Com essas obras a Sanepar traz saúde para o Litoral e evita que o Estado gaste com doença”, afirmou o presidente da companhia, Claudio Stabilie.

As obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do Litoral tiveram início em 2016 e começaram a ser entregues em 2018. O total de investimentos (considerando as obras entregues oficialmente neste sábado) foi de R$ 252 milhões.

Índice

As ações transformaram o Litoral do Paraná na região com o melhor índice de balneabilidade do País. Antes das obras, o índice era de 52%. Em 2017, passou a 64%; em 2018, foi para 80,8%, e agora é de 81,5%.

Em Matinhos e Pontal do Paraná foram implantadas mais de 500 quilômetros de rede coletora e construídas 29 estações elevatórias de esgoto.

Participaram também do evento de liberação de recursos o vice-governador Darci Piana; os secretários Guto Silva (Casa Civil), Márcio Nunes (Desenvolvimento Sustentável e Turismo), Hudson José (Comunicação Social e Cultura); Eduardo Bekin, diretor-presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento; João Jacob Mehl, diretor-presidente da Paraná Turismo; Hélio Wirbiski, presidente da Esporte Paraná; os deputados estaduais Alexandre Curi, Galo, Luiz Claudio Romanelli e Nelson Justus; além de prefeitos, vereadores e lideranças da região.

(Com AEN)